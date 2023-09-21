ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

1. 17.09.2023 tarihinde, Girne’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Rakıb HASAN (E-25)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “Patalojik Beyin Kanaması” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

2. 18.09.2023 tarihinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir özel hastanede tedavi gördüğü sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşmanı yitiren Mangongolo luntelamo MICHEE (E-22)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir.

KUNDAKLAMA

20.09.2023 tarihinde, saat 21:30 sıralarında, Gazimağusa’da, Şair Nedim Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde, S.T.A.(E-33) ve H.S.(E-20)’nın teşviki ile M.T.S.(E-22), tasarrufundaki çakmak ile ikametgah içerisinde bulunan kıyafet ve çarşafları kasten ateşlemek suretiyle konu ikametgahı kundaklamıştır.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, ikametgah içerisinde bulunan tüm beyaz eşyalar, mobilyalar ve kıyafetler tamamen yanarken, çıkan dumandan dolayı ise tüm duvarlar islenerek zarar görmüştür. M.T.S. tutuklanmış olup, S.T.A. ve H.S. ise aranmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK VE HIRSIZLIK MAL KABULÜ

19.09.2023 tarihinde, Lefkoşa’da faaliyet göteren bir emlak ve temizlik şirketinin ofisi içerisinde muhafaza edilen elektrikli süpürge çalınmıştır. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen F.M.(E-42) tespit edilerek yapılan ileri sorgulamada, çalınan elektrikli süpürgenin Lefkoşa’da H.H.(E-46) tarafından piyasa değerinin altında satın alındığı tespit edilmiştir. Söz konusu elektrikli süpürge, H.H.’nin tasarrufunda tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK

26.10.2021 ve 26.05.2022 tarihlerinde, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir inşaat şirketinde çalışan M.B.K.(K-28)’nin, şirket adına satışı yapılan iki dükkanın, emlakçı aracılığı ile satılmadığı halde şirketten komisyon alabilmek için bir emlak şirketi tarafından satıldığını gösterip, emlak şirketi adına çıkan 48.750 Stg parayı alıp tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

İKAMETGAHTAN HIRSIZLIK

04 ve 20 Eylül 2023 tarihlerinde, Gazimağusa’daki bir ikametgahta temizlik yapmak için bulunan N.Y.(K-44)’nin, ikametgahın yatak odasındaki dolap içerisinde muhafaza edilen toplam 520 Euro, 970 Stg, 200 ABD Doları ve 7.000 TL nakit parayı çaldığı tespit edilmiştir. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

İZİNSİZ DEDEKTÖR TASARRUFU

21.09.2023 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Esentepe’de, şüpheli olarak görülen K.B.(E-38) ve M.D.(E-24)’nin kullanımındaki araçta polis tarafından yapılan aramada, yetkili makamdan izinsiz olarak tasarruf edilen iki adet dedektör bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

20.09.2023 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucu; ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 7 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

1. 20.09.2023 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Girne-Değirmenlik Anayolu’nun 4-5’inci kilometreleri arasında, Türkiye Büşra AŞÇIOĞLU (K-25) 84 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PB 155 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sol kısmındaki bankete düşmüş ve tekrar yola girdikten sonra yolun sağ kısmında bulunan çelik bariyerlere de çarpmıştır. Çapmanın etkisiyle savrulan PB 155 plakalı araç, karşı istikametten gelmekte olan Kadir TARIM (E-53) yönetimindeki SK 664 plakalı van aracın ön kısmına da çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaraalanan olmadı. Soruşturm devam etmektedir.

2. 21.09.2023 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Lefkoşa’da Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde, Ömer ALKAN (E-32) yönetimindeki US 955 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Çangar Çemberine geldiğinde, sağdan gelen araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce çembere giriş yapması sonucu, o esnada 158 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki MJ 126 plakalı salon araç ile çemberi dönmekte olan Mehmetcan BUĞDAYCI (E-24)’nın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan Ömer ALKAN, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Acil Serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

3. 21.09.2023 tarihinde, saat 01:45 sıralarında, Lefkoşa-Girne Anayolu’nun 9-10’uncu kilometreleri arasında, Baver SERTKAYA (E-19) yönetimindeki EU 770 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun orta kısmındaki çelik bariyerlere çarptıktan sonra, savrularak yolun solundaki çelik bariyerlere de çarpmış ve 2 metre derinliğindeki su kanalı içerisine düşüp sol yan kısmı üzerinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve yolcular Mehmet ÖLMEZ, Hamit AYDIN ve Emin ASLAN kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındılar. Soruşturma devam etmektedir.