ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

1. 14.12.2024 tarihinde, saat 07:30 sıralarında, Alsancak’ta faaliyet gösteren bir otel odası içerisinde, KKTC’de turist olarak bulunan Fatih KILIÇOĞLU (E-58) aniden rahatsızlanması üzerine, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

2. 14.12.2024 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Arabelle Stephanelle Foundjio KONLA (K-2), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin doktorundan yapılan soruşturmada, çocuğun uzun süreden beridir kalp ve solunum yetmezliği hastası olduğu, evinde respilatör cihazı ile takip edildiği ve ölüm sebebinin ise “kalp ve solunum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK

13.12.2024 tarihinde, Beylerbeyi’nde bir şahsa ait ikametgah içerisinden 20.000 TL nakit para ve bir adet kadın parfümü çalınmıştır.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen ve söz konusu evde hizmetli olarak çalışan P.S.(K-30), 14.12.2024 tarihinde tespit edilerek tutuklanmış ve çalınan eşyalar tasarrufunda bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

POLİSİ DARP GÖREVİNDEN MEN, SARHOŞLUK, RAHATSIZLIK VE KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

15.12.2024 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Girne’de kamuya açık bir yer olan Namık Kemal Caddesi üzerinde, F.O.A.A.(E-23) (nefes örneği vermeyi reddetti), sarhoş şekilde makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdiği esnada, olaya müdahale eden polisin yüzüne yumruk vurmak suretiyle, görevli polisi darp edip görevinden men etmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup yapılan muhaceret kontrolünde ise, ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği de tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

İZİNSİZ İHRACAT YAPMAK

14.12.2024 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Girne’de Turizm Limanı içerisinde, KKTC’den çıkış yapacak olan Ö.Ç.(E-42) ve S.Ç.(E-40)’nin kullanımlarındaki araçta yapılan aramada, ihracat izinleri olmadığı halde toplam 41 şişe alkollü içkiyi, araç içerisine gizlemek suretiyle ülkeden ihraç etmeye çalıştıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış ve konu alkollü içkiler de emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.









KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

14.12.2024 tarihinde, Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 4 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KAYIP ŞAHIS

14.12.2024 tarihinde Polise verilen bilgide; Lefkoşa’da sakin Mellisah NAMATA (K-26)’nın 12.12.2024 tarihinde kalmakta olduğu ikametgahtan ayrıldığı, halen geri dönmediği ve kendisinden haber alınamadığı bildirilmiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

İŞ KAZASI

14.12.2024 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, İskele’de yapımı devam etmekte olan bir sitede çalışan Olugbenga Michael ADETAYO (E-45), basamaklardan yukarıya çıktığı sırada sıva yapılmak için kurulan iskele demirine başını çarpması sonucu, basamaklardan düşerek yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Yeniboğaziçi Yakın Doğu Hastanesi’nde, yapılan tedavisinin ardından Nöroloji Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

YANGIN

1. 14.12.2024 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Gönyeli’de faaliyet gösteren bir işletmenin depo olarak kullanılan ikinci katındaki kısımda, muhtemelen elektrik kablolarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, muhtelif çocuk kıyafetleri, ayakkabıları ve elektrik tesisatı yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

2. 14.12.2024 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Lefkoşa’da Necmi Aykıran Sokak’ta, bir şahsa ait ikametgahın arka bahçesinde bulunan yardımcı evin salon odasında, muhtemelen elektrik kaynaklı oluşan kısa devre sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, salon odası ile ikametgah içerisinde bulunan kapı ve pencereler ile muhtelif mobilyalar, beyaz eşyalar, kıyafetler ve evin çatısındaki mertekler yanarak zarar görürken, çıkan ısıdan dolayı ise yatak odasının plastik tavan kaplamaları da erimiştir. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

1. 14.12.2024 tarihinde, saat 09:30 sıralarında, DAÜ içerisinde, Şehnaz TONTU (K-21) yönetimindeki elektrikli scooter ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada yol kasisine geldiğinde, dengesini kaybederek yol kenarında bulunan kaldırıma çarparak yere düşmüştür. Kaza sonrası yaralanan Şehnaz TONTU kaldırıldığı olduğu Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde, sağ ayak bileğinde kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından kendi isteği ile hastaneden ayrılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

2. 14.12.2024 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Gönyeli’de Belediye Bulvarı üzerinde, Tahir KESİCİSOY (E-41) yönetimindeki MH 890 plakalı motosiklet ile güney istikametine doğru mümkün mertebe yolun solunu tutmayarak seytrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmiş ve o esnada kuzey istikametine doğru seyreden Enes ALTEKİN (E-20) yönetimindeki KB 096 plakalı solan aracın önünü tıkaması sonucu yüz yüze çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Tahir KESİCİSOY ve motosikletteki yolcu Selvan KÜÇÜKUNCULAR (E-56), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından Tahir KESİCİSOY nöroloji yoğun bakım servisinde müşahede altına alınırken, Selvan KÜÇÜKUNCULAR ise acil serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.











3. 15.12.2024 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Lefkoşa’da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde, Hüseyin ALYAR (E-24) yönetimindeki KB 221 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada YDÜ çemberine geldiğinde, dikkatsiz şekilde sola dönüş yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bordür taşlarına çarpmış ve kontrolsüz şekilde yolun sağına geçerek, orta refüjün taşlarına da çarpıp refüj üzerinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanıp, trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

ÜLKE GENELİNDEKİ TRAFİK DENETİMLERİNDE 364 SÜRÜCÜ RAPOR EDİLDİ

14.12.2024 tarihinde, Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1,679 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından toplam 364 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 25 araç ise trafikten men edilmiş ve 1 sürücü de tutuklanmıştır.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

215’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

12’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

32’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

17’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

9’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

6’sı sigortasız araç kullanmak,

11’i trafik ışıklarına uymamak,

1’i tehlikeli sürüş yapmak ve

59’u diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.