KUMARHANEDE BULUNMAK VE BULUNMASINA MÜSAADE ETMEK

31.08.2024 tarihinde, Girne bölgesinde faaliyet gösteren kumarhanelerde, Polis Ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucu, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 16 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

1. 31.08.2024 tarihinde, saat 15.00 sıralarında, Lefkoşa- Güzelyurt Anayolu üzerinde, Batı istikametine doğru 224 miligram alkollü içki tesiri altında ve dikkatsizce seyreden Anıl GÜN (E-26) yönetimindeki LY 275 plakalı salon araç sürücüsü, sola meyilli viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjde bulunan beton bariyere çarptıktan sonra, yolun solundan çıkıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan LY 275 plakalı araçtaki yolcu Mehmet ARDEL (E-29), kaldırıldığı Cengiz Topel Hastanesinde müşahede altına alınmıştır. Araç sürücüsü Anıl GÜN aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 01.09.2024 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi üzerinde, UY 003 plakalı salon aracı 209 miligram alkollü içki tesiri altında kuzey istikametine doğru dikkatsiz şekilde kullanan Ferhat ATLAR (E-23) yolun sağında bulunan Paşa Hotel önüne geldiğinde, o esnada yolun solundaki cep içerisinde park halinde bulunan TUD 966 plakalı otobüsün arka kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Ferhat ATLAR aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

ÜLKE GENELİNDEKİ TRAFİK DENETİMLERİNDE 428 SÜRÜCÜ RAPOR EDİLDİ

30.08.2024 tarihinde, Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2,148 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından toplam 366 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 53 araç ise trafikten men edilmiş ve 1 sürücü de tutuklanmıştır.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

158’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

24’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

23’ü trafik ışıklarına uymamak,

9’u sigortasız araç kullanmak,

15’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

28’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

24’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

4’ü koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak ve

116’sı diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.