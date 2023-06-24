KANUNSUZ TABANCA TASARRUFU, TAŞIMA, KULLANMA, KANUNSUZ PATLAYICI MADDE TASARRUFU, KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (HİNTKENEVİRİ) TASARRUFU, ZİRAATI, ŞİDDET TEHDİDİ, MESKUN MAHALDE ATEŞLİ SİLAH İLE ATEŞ ETME

23.06.2023 tarihinde, Esentepe’de, M.G.(E-48)’nin, ikametgahında ateşli silah ile ateş açtığı yönünde alınan şikayet üzerine olay mahalli polis ekibi tarafından ziyaret edildiği bir esnada, ikametgahında tespit edilen M.G, kendisinden izahat isteyen polis mensubuna tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurup taşıdığı tabancayı doğrultup şiddet tehdidinde bulunması üzerine bahse konu şahıs, polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek suçüstü hali gereğince tutuklanmıştır.

Yürütülen soruşturma kapsamına söz konusu şahısın huzurunda ikametgahında yapılan aramda; bir adet tabanca, 21 adet canlı mermi, 10 adet boş kovan, 5 adet deforme olmuş mermi çekirdeği, yaklaşık 5.5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve saksılar içerisinde ekili toplam 10 kök hintkeneviri türü olduğuna inanılan bitkiler bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE İTHAL VE TASARRUFU

23.06.2023 tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Beyarmudu Kara Giriş kapısında, GKRY bölgesinden gelerek KKTC'ye kullanımındaki araç ile geçiş yapmak isteyen H.M. (E-30)’nin, aracında ve üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada yaklaşık 8 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

GÜMRÜKSÜZ MAL TASARRUFU

23.06.2023 tarihinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren iki ayrı kasap dükkanında, Gümrük ve Rüsumat Dairesi, Veteriner Dairesi ve Polis ekipleri işbirliği içerisinde yapılan kontrollerde; H.K.A.(E-56)’ya ait kasap dükkanında 563.20 kg kemikli sığır eti ve 366 kg karkas kuzu etinin, T.D.(E-46)’ye ait kasap dükkanında ise 387 kg kemikli sığır etinin, KKTC’deki bir mezbahadan kesilmeyerek gümrüksüz olarak tasarruf ettikleri tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

HIRSIZLIK

16.06.2023 tarihinde, Lapta’da faaliyet gösteren bir market içerisinden toplam değerleri 4008.42 TL olan gıda, temizlik ve alkollü içki vb ürünlerin çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada meselde zanlı olarak görülen H.Ö. (E-53) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

İŞ KAZASI

23.06.2023 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Gazimağusa’da, yapımı devam etmekte olan bir inşaata çalışmakta olan Muhammed AVES (E-32), sende katında beton zemindeki demirleri el makası ile kestiği sırada dengesini kaybederek 3.30 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşerek yaralanmıştır. Muhammed AVES kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde sağ ayak bileğinde kırık teşhisi ile Cerrahi Serviste müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

İZİNSİZ ATEŞ YAKMAK

23.06.2023 tarihinde, saat 20.40 sıralarında, Kılıçaslan bölgesinde M.G.(E-49)’nin, kirasında bulunan tarlayı traktör ile sürdüğü bir sırada, tarla içerisindeki anızları izinsiz olarak yaktığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

YANGIN

23.06.2023, tarihinde, saat 15:15 sıralarında, Çayönü köyünün kuzey kısmında, elektrik tellerinin bir birine temas etmesi neticesinde oluşan kıvılcım sonucu meydana gelen yangın neticesinde Halil ERSALAN' a ait 10 adet sano, 10 adet de vigo rulo balya ve sulama hortumları ile aparatları yanarak zarar meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.