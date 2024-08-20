KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (HİNTKENEVİRİ ) İTHAL VE TASARRUFU

19.08.2024 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Girne Turizm Limanı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında, KKTC’ye giriş yapan Y.Y.V.(E-32)’ye Narkotik Dedektör köpeğinin tepki vermesi sonucu, bahse konu şahsın üzerinde ve kullanımındaki tır araçta yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (KOKAİN-HİNTKENEVİRİ) TASARRUFU (GELİŞME)

13.08.2024 tarihinde, Girne’de, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Motorlu Polis Timi tarafından, M.P.(E-37)’nin kullanımındaki motosiklette ve akabinde ikametgahında yapılan yapılan aramalarda; tasarrufunda yaklaşık 11 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile yaklaşık 2 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü tespit edilerek emare olarak alınmıştı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen M.U. (E-34) 19.08.2024 tarihinde Girne’de tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

19.08.2024 tarihinde, Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 3 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

1. 19.08.2024 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Geçitkale-Tatlısu Anayolu üzerinde, Mostafa FARAMARZİ LİGHVAN (E-54) yönetimindeki ZSJ 745 plakalı araç ile Tatlısu istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada sağa meyilli virajağa geldiğinde, tehlikeli mahalde önünde seyreden araçları geçmek için yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Kadir ÖZDEMİR (E-50) yönetimindeki FY 842 plakalı aracın önünü tıkaması neticesinde çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan FY 842 plakalı araç sürücüsü Kadir ÖZDEMİR ile araçtaki yolcu Nfamory CAMARA (E-30) ve ZSJ 745 plakalı araç sürücüsü Mostafa FARAMARZİ LİGHVAN ile araçtaki yolcular Rasouli KAHRİZ(K-44), Hahsa FARAMORZİ LİGHVAN(K-22), Mina ZOLFY LİGHVAN(K-57), Parmis Ebrahimpar NOBARİ (K-12), Mana Faramrzi LİGHVAN (K-11) ve Ebrahim Pour NOBARİ HAMİD(E-55) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde Kadir ÖZDEMİR’in sol kaburgalarında kırık, Mana Faramrzi LİGHVAN’ın ise sol dirseğinde kırık teshişi nedeniyle yapılan tedavilerinin ardından diğer yaralılar ile birlikte taburcu olurken, Nfamory CAMARA’ın ise sol omuzunda kırık teşhisi nedeniyle yapılan tedavisinin ardından Ortopedi Servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.





2. 19.08.2024 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Girne-Tatlısu Anayolu’nun 2-3’üncü kilometreleri arasında, kimliği meçhul sürücü yönetimindeki meçhul plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmiş ve o esnada karşı istikametten gelmekte olan Menekşe BESLEN (K-47) yönetimindeki KP 288 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarptıktan sonra, kaza yerinde durmayıp ayrılmıştır.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, kaza yerinde durmayıp ayrılan kazaya methaldar sürücünün Simge ŞİRİN (K-26), kullanımındaki aracın ise KK 140 plakalı salon araç olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca araç sürücüsü Simge ŞİRİN’in 171 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilmiş olup, bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmazken, soruşturma devam etmektedir.

ÜLKE GENELİNDEKİ TRAFİK DENETİMLERİNDE 408 SÜRÜCÜ RAPOR EDİLDİ

19.08.2024 tarihinde, Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1,840 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından toplam 408 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 51 araç ise trafikten men edilmiştir.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

176’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

8’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

43’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

14’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

39’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

6’sı sigortasız araç kullanmak,

24’ü trafik ışıklarına uymamak ve

97’si diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.