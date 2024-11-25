ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

24.11.2024 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Haspolat’ta sakin Zeynep DEMİR (K-15), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde hareketsiz olarak bulunması sonucu, ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecektir. Soruşturma devam etmektedir.

KASTİ HASAR VE SARHOŞLUK

24.11.2024 tarihinde, saat 07:00 sıralarında, Girne’de Şht. Mustafa Ali Zihni Sokak’ta, N.K.(E-23) 371 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada, bir şahsa ait ikametgahın giriş kapısını kendi ikametgahının kapısı sanarak, kasten tekme atıp kırmak suretiyle hasara uğratmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

24.11.2024 tarihinde, Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

YANGIN

25.11.2024 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Boğazköy’de Dal Sokak’ta, bir şahsa ait ikametgahın banyo odası içerisinde, muhtemelen çalışır durumdaki elektrikli şofbenin kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, konu şofben yanarak zarar görürken, banyo ve ikinci kattaki duvar ve esyalar ise islenmistir. Soruşturma devam etmektedir.

TRAFİK KAZASI

24.11.2024 tarihinde, saat 06:30 sıralarında, Girne’de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde, Saheed Abbey MUHAMMED (E-38) 148 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZPA 720 plakalı salon araç ile doğu istikametine ters yöne doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada Atatürk Caddesi üzerinde 125 miligram alkollü içki tesiri altında güney istikametine doğru seyreden İbrahima OLUNREBI (E-26) yönetimindeki VS 465 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Çarpmanın etkisiyle ileri savrulan ZPA 720 plakalı araç, yolun sağından çıkmış ve kaldırım üzerinde bulunan demir trafik kunisine ve bir işyerine ait kolona çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. ZPA 720 plakalı araç sürücüsü Saheed Abbey MUHAMMED ve VS 465 plakalı araç sürücüsü İbrahima OLUNREBI, alkollü içki tesiri altında arAç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.