Lefkoşa ve Ercan Havalimanı'nda uyuşturucu bulundurduğu saptanan iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, K.S’nin (E-52) ikametgahında yapılan aramada, yaklaşık 500 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı. K.S. tutuklandı.

Öte yandan dün Ercan Havalimanı’nda, ülkeye giriş yapan M.A’ya (E-29) narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi sonucu Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri M.A.'nın üzerinde arama yaptı. Aramada yaklaşık 5 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. M.A’nın da tutuklandığı bildirildi.

-İzinsiz ikamet eden 4 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polisin kontrol ve denetimlerinde, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 4 kişi tutuklandı.

-İnönü kavşağında trafik kazası

Lefkoşa- Gazimağusa anayolunda dün 12.30 sıralarında yaşanan kazada, yönetimindeki GD 895 plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyreden Kamuran Çolak (E-58) seyrettiği yol üzerinde bulunan İnönü kavşağı yakınlarında dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş istikametine göre yolun solundan çıkıp takla attı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Kamuran Çolak ve araçta yolcu olarak bulunan Enver Çolak (E-16) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.