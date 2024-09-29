KKTC genelinde ikamet izinsiz 5 kişi, kumarhaneye girmesi yasak 68 kişi tespit edildi, 1587 kez trafik suçu rapor edildi, 213 araç trafikten men edildi, 4 sürücü tutuklandı

28-29 Eylül 2024 tarihleri 22.00-02.00 saatleri arasında, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanı içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildiği bildirildi.

Polis Genel Müdürlüğünden (PGM) edinilen bilgiye göre, Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında, ülkede ikamet izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 4 kişi tutuklandı.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde, kumarhaneye girmesi yasak 11 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 2 bin 270 araç sürücüsü kontrol edilmiş 568 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 60 araç trafikten men edildi.

-Gazimağusa…

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmesi yasak 12 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1109 araç sürücüsü kontrol edildi, 353 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 49 araç trafikten men edildi, 1 sürücü de tutuklandı.

-Girne…

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kahvehaneler, pansiyonlar ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak 23 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1968 araç sürücüsü kontrol edildi ve 245 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 24 araç trafikten men edildi ve 2 sürücü de tutuklandı.

-Güzelyurt…

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında, eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, bahis evleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi ve olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 590 araç sürücüsü kontrol edildi ve 81 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 10 araç trafikten men edildi ve 1 sürücü de tutuklandı.

-İskele…

İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi ve ülkede ikamet izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde, kumarhanede bulunmaması gereken 22 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, 1700 araç sürücüsü kontrol edilirken, 340 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 62 araç ise trafikten men edildi.