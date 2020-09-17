Dr. İlker İpekdal

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin pandemi bahanesi ile semptomsuz Covid-19 vakaları ve yatışları bilinçli uzatılmış hastalarla bloke edilmesi, gerçek anlamda sağlık hizmeti alması gereken hastalarımızı zor durumda bıraktı.
Sağlık Bakanı Sayın Pilli, sağolsun, yapılan testleri, yen tanılı ve toplam Covid-19 vakalarını her gün düzenli açıklıyor.
Sağlık Bakanı Müsteşarı Sayın Çaygür’ün de, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yatan hasaların profilini günlük olarak detaylı açıklaması artık şart olmuştur!
Zira, Multipl Skleroz Derneği Başkanı Sayın Sibel Hançerli’nin bir yakını, sosyal medyadaki bir yazışmasında, Nöroloji Servisi’nin 6 aydır kapalı olduğunu, Multpil Skleroz hastalarımızın kortizon tedavilerini plastik sandalyede aldıklarını ifade etti.
Bu yenilir yutulur bir iddia değildir!
İddia şayet doğru ise, MS hastalarımızın sesleri neden duyrulmadı?
Oradaki Nöroloji uzmanı branştaşlarım neden sessiz kaldı?
MS Derneği Başkanı neden bunu yüksek sesle dile getirmedi?
Yıllarca MS hastalarımıza bakan, ilaçlarını yazan, MS ile ilgili hangi ilaçlardan ne kadar alınacağı trafiğinde söz sahibi olan, MS ile ilgili yurt içi ve yurt dışı kongreleri ve toplantıları kaçırmamaya özen gösteren, KKTC’de MS dendiğinde ilk akla gelen isim olan, şimdinin milletvekili Sayın Sıla Usar İncirli, bu skandaldan hiç mi haberdar edilmedi?
Yoksa, meclis kürsüsünden her şeyi haykıran Sayın milletvekili, MS hastalarımızın bu eziyetlerinden haberdar olduğu halde görmezlikten mi geldi?
MS hastaları, kortizon tedavilerini plastik sandalye üzerinde alacak kadar mı sahipsiz bırakıldı?!
Yoksa MS hastaları yine siyasete alet mi edildi?!
Şimdi birileri çıkıp açıklama yapmak zorundadır!
MS hastaları adına halkımızın önünde hesap vermek zorundadır!
Dr. H. İlker İpekdal
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