Dikmen’e bağlı Pınarbaşı köyünde bu yıl ilk kez “Gırnı’da Buluşalım” sloganıyla festival düzenleniyor.
Dikmen Belediyesi ve Pınarbaşı Muhtarlığı iş birliğinde düzenlenen Pınarbaşı Anıt Çınarlar Festivali 21-22 Ekim tarihlerinde yapılacak. Festivalde halk dansları gösterileri, modern dans gösterileri, konserler olacak ve çeşitli satış stantları kurulacak.
Pınarbaşı Anıt Çınarlar Festivali Komite Başkanı Ömer Kadiroğlu tarafından verilen bilgiye göre festival açılışı 21 Ekim Cumartesi günü saat 16.45’te yapılacak.