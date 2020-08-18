Serbest Kürsü / Levent Özadam

leventozadam@gmail.com

Vaka sayısında biraz artış olunca toplum olarak gereksiz bir panik içine girdik...

Kimisi gerçekten bu konuda endişelerini dile getirirken kimisi her zaman olduğu gibi siyaset peşinde!

Biz salgının ilk günlerinde kaleme almıştık...

Dr. Ali Pilli bu makama getirilmemeli diye!

Israr ediyoruz;

Sadece bu dönemlerde değil hiçbir zaman bir hekim bu ülkenin Sağlık Bakanlığına getirilmemelidir...

Kim olursa olsun iyi bir hekim vatandaşa sağlık hizmeti vermelidir!

Bakanlık bambaşka bir konu...

İyi bir hekim değil iyi bir yönetici gerek bu işin başına!

Yeni bir sistem yaratacak, o sistemin işleyişini sağlayacak, vatandaşa en yüksek düzeyde sağlık hizmeti götürecek bir sistemden bahsediyoruz...

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Pilli’nin Sağlık Bakanı olması tamamen siyasi ve partisel konulardan dolayıdır...

Bizde gelenek böyle çünkü!

Partiye en iyi hizmeti veren, genel başkana en çok destek verip, kurultaylarda ter dökenler kendini bakanlık koltuğuna layık görürler...

Aslında ülke sorunları, kronikleşmiş sıkıntılar kimsenin umurunda filan da değildir!

Bakanlıklar dağıtılırken bölge dengelerinin düşünülerek bakanlıkların tespit edilmesi bile bu işin tamamen politik olduğunun en bariz göstergesidir...

Pilli de hem kurultay hem parti işlerini iyi organize ettiği, genel başkanına hoş görüldüğü için şu anda bu makamda oturmaktadır!

Onun içindir eğer pandemi döneminde bir takım aksaklıklar yaşanıyorsa asıl sorumlu kendisi değil ona bu makamı uygun görenlerdir...

Pilli’nin bize göre en büyük eksikliği uzman bir ekiple bu krizi yönetmeme eksiğidir!

Ben bilirim ben yaparım mantığıyla geldiğimiz nokta ortadadır...

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Pilli’nin hem de Cumhurbaşkanlığı sürecinde değiştirilme ihtimali olmadığı için elimizdeki malzeme neyse onu kullanmak gibi de toplum olarak bir zorunluluğumuz vardır...

Tamam bu kriz tam manasıyla yönetilememiş zamanında gerekli tedbirler alınamamıştır!

Yine Pilli yaptığı gaflarla gün geldi bizi güldürdü gün geldi kızdırdı...

Burada tek bildiğimiz konu bakanın iyi niyetli olduğudur...

İyi bir insandır!

İyi bir hekimdir...

İyi bir partilidir ama bakan olmak, hele de kriz yönetmek için iyi birisi olmaya filan gerek yok ki!

Ama işte dedik ya...

Elimizdeki malzeme şimdilik budur!

Madem ki Bakan Pilli’nin kötü niyetli olmadığını düşünüyoruz ki bu toplumun genelinin görüşüdür, en azından değişene kadar kendisine ve icraatlarına destek vermek gibi de bir vatandaşlık görevimiz vardır...

Eleştirelim ama öldürmeden!

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Gazeteci olarak eleştiri yapmak kadar daha kolay bir şey yoktur...

Sosyal medya ona keza!

Ama eleştiri yapmak aynı zamanda sorumluluk gerektiren bir olaydır...

Hele de işin ucunda siyaset varsa!

Bu yüzdendir vurun abalıya diye bakanın üzerine yüklenmek bize ve topluma bir şey kazandırmayacaktır...

Bu süreci hep birlikte büyük özveriler göstererek atlatmak durumundayız!

Zira tek sorunumuz salgın değil ardından gelen ve önümüzdeki aylarda daha da artış gösterecek olan ekonomik sorunlar da bizi beklemektedir...

Tabi ki önce sağlık ama bunun ekonomiye yansımalarını da düşünmek zorundayız!

İktidarıyla, muhalefeti, sivil toplum ve tüm vatandaşlar olarak...

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Bu arada Bakan Pilli ve eğer varsa ekibine önerimizdir...

Bakanlar Kurulu’nun dün aldığı limandan girişlere kısıtlama getirilmesi ve test sonuçlarının limanda beklenmesi kararına katılmıyoruz...

Sadece limanlardan değil Ercan’dan gelenlerin de test sonuçları ayırım yapılmadan beklenmeli, onların beklemesi için de Lefkoşa Fuar Alanı’nda alt yapısı tamam olan, ısıtma ve soğutma sistemleri çalışan dev binalar kullanılmalı, bu binalardan bir tanesinin de geçici olarak da olsa pandemi hastanesi olarak kullanıma hazırlanması sağlanmalıdır...

Çünkü sokaktaki insanın en büyük tedirginliği verilen sözlere rağmen ülkeye halen bir pandemi hastanesi kazandırılmamış olmasıdır!

Dikkate alırla ne ala...

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MESAJ KUTUSU

Sayın Kutlu EVREN, çevreden atık toplayıp bunu sanayiye kazandıran ve onlarca kişiyi istihdam yapan üretici artık dayanamayacak hale geldi. Çevre bakanı olarak sizlerden ilgi ve destek bekliyorlar zira yurt dışından gelen ürünlerle mücadele etme güçleri de yok...

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Sayın Ali ÇAYGÜR, Ombudsman Emine Dizdarlı’nın raporuna da yansıyan PCR testi yapılmadan ülkeye torpilli insan sokmanızın yasal olmadığı ortaya çıktı. Umarız en kısa zamanda bu toplumdan özür dileme nezaketini gösterirsiniz artık.

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Sayın Akile BÜKE, yaklaşık 6 ay geçmesine rağmen adaya gelmeyip YÖDAK’ı yalnız bırakmanız artık diğer üyeler tarafından da eleştirilmeye başlandı. Şu anda o kuruma bu ülke eğitim sektörünün büyük ihtiyacı var. Kurumun başı olarak da sizin burada olmanız gerekiyor...

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Sayın Ahmet BENLİ, bakanlıkla yaptığınız fiber optik hattı protokolünün niçin iptal edildiği yönünde hala bir açıklamada bulunmamanız nedeniyle bu konuda meraklı mesajlarınız gelmeye başladı. Sıkıntı teknik mi yoksa politik mi?

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Sayın Kudret ÖZERSAY, dünkü bakanlar kurulu öncesinde sağlın konusundaki bir takım istekleriniz hükümet ile aranızdaki tüm bağların koptuğu yönünde bir algı oluşturdu. Yakında sürpriz kararlar alabileceğiniz yönünde bazı ihbarlar da yapılıyor, hayırdır inşallah!

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Sayın Olgun AMCAOĞLU, dövizin önlenemez yükselişi konusunda bir çok işletme artık son dakikaları oynamaya başladı. Acaba diyoruz artık şu iç borçlanma konusunda düğmeye basma zamanı geldi mi? Bu arada halen devam eden kredi kartlarının asgari ödeme tutarının yüzde birinin ödenmesi uygulaması da büyük risk taşıyor...

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Sayın Hasan SUNGUR, hükümeti ekonomik önlemler konusunda ağır bir şekilde eleştirmeniz parti içinde huzursuzluk yarattı diye duyduk. Unutmamak gerek ki doğru söyleyenin dokuz köyden atılan bir ülkede yaşıyoruz.

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Sayın Derviş EROĞLU, bazı çevreler UBP’nin onursal başkanı olarak bu seçim sürecinde sizden çok şey beklediklerini ifade etmeye başladılar. Umarız Ersin bey de sizi ihmal etmez ve dirsek teması kurmakta gecikmez...

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Sayın Hüseyin ÖZGÜRGÜN, dokunulmazlığınızın kaldırılması konusunda el kaldıran partililerinizin istifanız konusunda ret oyu verme kararından sonra kafanızın bir hayli karışık olduğu konuşuluyor. Bu arada Ersin bey seçimlerde desteğinizin çok önemli olduğunu düşünüyor...

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Sayın Mustafa AKINCI, Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler ve Fransa’nın tutumu konusunda halen bir görüş belirtmemeniz rakipler için iyi bir seçim malzemesi oluyor. Ara sıra bu konularda ad ses vermek şart oldu sanki değil mi?

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Sayın Tolga ATAKAN, Araç Kayıt Dairesi’nin önünde tam bir keşmekeş yaşanmaya başlandı. Bu arada görevli arkadaşların vatandaşa kötü muamelesi de çok ayrı bir tartışma konusu haline geldi. Gecikmeden çare üretmeniz isteniyor...