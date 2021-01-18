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Pilli’nin kapısının kapatılması en doğrusudur!

Dr. İlker İpekdal
Türkiye

Dr. İlker İpekdal

18 Ocak 2021, 04:10

Gelişen olaylar, en nihayetinde bu soruyu da akla getiriyor.

Neden mi?

Sayın Pilli’nin hedefleri var.

Bir hedefi, pandemiyi bitirmek.

Pandemi biter, ama bunu Sayın Pilli’nin bitirmeyeceği kesin.

Pandemiyi, önce virüsün iyi yönde mutasyonu, sonra da aşı bitirir.

Dünya pandemi tarihi böyle diyor çünkü.

Diğer hedefi ne olabilir?

Başarılı olmak.

Hangi konuda?

Pandemiyi yönetme konusunda.

Başarı ne demek?

Az kayıp, az vaka, sağlık sistemine az yük binmesi.

Bunu başarabilir mi?

Başarır.

Nasıl başarır?

Kapanarak!

Bunun için Sağlık bakanı olmaya gerek var mı?

Yok!

Yoldan geçen herhangi birini oturtun o makama, işler yürür.

Çünkü, pandemi krizinde Sayın Pilli hiçbir şey yapmıyormuş meğer!

Tüm organizasyonunu, kendini koruyucu, başkalarının yaptıklarına göz yumucu sistem üzerine kurdu çünkü!

Sağlıkta kapanma haricinde, vakaların gelişinin önünü kesmek için ülkeyi GEREĞİNDEN FAZLA KAPATMAK haricinde ne yaptı?

Sağlıkta neyi düzeltti? Kimlerle, hangi konularda mücadele etti? Etti de başardığını ilan etti?

Bürokrasiyi bahane ediyor.

Bahaneyi herkes ediyor.

Peki sopasını kullandı mı?

Kaç soruşturma açtı, kaçı kapatıldı, kaçı sonuçlandı?

Kapatılan çok, sonuçlanan sıfır!

Sözüm ona halkçı geçinip de milletin gözünün yaşına bakmayan sağlıkçıklardan herhangi birisinin kellesini aldı mı?

Almadı!

Alacak!

Almalı!

Despot olmayacak ama hakkaniyetli olacak halkı adına!

Etrafı, O’nu sırtından hançerleyenlerle dolu!

Başarısız görünmemek için saklıyor bu kişileri çünkü!

Toplantı sırasında medyaya mesaj sızdıranlarla dolu.

Yeri geliyor, kendisi de aynısını yapıyor çünkü!

Ayıp!

Yazık!

Başarmak, gözünü budaktan sakınmakla olmaz!

Çalının, çırpının üzerine yürümekle olur!

Sayın Pilli başaramaz! Yüzünü, gözünü çizdirmeyi göze alamaz!

Acil Durum Hastanesi’ne bazı doktorları TIP-İŞ TIP-İŞ değil TIPIŞ TIPIŞ gönderemedikçe başarılı olamaz, kullanılır!

İhalelerdeki sorunları, sıkıntıları, nemalanmaları görmezden geldikçe başarılı olamaz, kullanılır!

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nden resmi sürveyans raorlarını talep etmedikçe, bunları kamuoyu ile paylaşıp KAPANMA GEREKÇELERİNİ bilimsel zemine çekmedikçe başarılı olamaz, kullanılır!

Koltuğunda oturduğu bakanlık binasındakiler dahil herkes kullanır!

Sayın Pilli’nin miadı çoktan dolmuştur!

Çünkü başarmak için kullanılmayı göze almıştır!

Pandemi Hastanesi var ama yok ise,

Sayın Pilli de artık var ama yoktur!

Başarının sırrı ‘’önlem alınmadığı için’’ kapanmakta ise,

Pilli’nin gireceği makam odasının kapısının kapatılması en doğrusudur!

İletişim: 0542-8529899

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