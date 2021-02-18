Dr. İlker İpekdal

Siyasete kimse O’nu zorla sokmadı.
Kimse O’nu Sağlık Bakanlığı makamına ‘’zorla’’ getirmedi.
Kutsal hekimlik mesleğini – istemem yan cebime koy misali- O da siyasetle ‘’taçlandıranlardandı.’’
Kendisi de süreç içerisinde koltuk pazarlıklarının içerisinde idi.
Herkes çok şey kaybetti ama O yerini korumayı bildi!
Başarılı görenler, duygusallığını ön plana çıkaranlar olabilir.
Ama ne yazıktır ki genel ortalamaya baktığımızda süreci başarılı bie şekilde yönetemiyor.
Çünkü hiçbir zaman sağlıkla ilgili konularda temel kontrol makamıkendisi olamadı.
Bir keresinde ben de hakkını yediğimi düşünmüştüm ama yanılmışım.
Kendisini arkasından hançerleyenlerin olduğunu yüzüne söylemiş biri olarak, yola devam edişinin önünde saygı ile eğilmiştim ama yanılmışım.
Zira, aynı yolu birlikte yürüdükleri zamanla anlaşıldı.
Ve geldiğimiz son noktada, kapanma-açılma konularını, PCR testlerini, hızlı antijen testleri, karantina otelleri, pandemic hekimlerinin organizasyonu gibi konularda gözle görünen bir otorite eksikliği ve bir başsızlık hakim.
İki konu bunu ispatlar nitelikte.
İlk konu, Yakın Doğu Üniversitesi’nin Sağlık Bakanlığı’ndan önce mutasyon tespitini açıklaması konusu.
Sayın Pilli, bu konuda yorum bile yapmadı, yapamadı!
Bu otorite boşluğunu fırsat bilen Yakın Doğu Üniversitesi, şimdi de tüm Covid-19 tanısı koydukları hastalarda mutasyon analizi yapacağını açıkladı.
Sayın Pilli’den yine ses yok!
Mart ayının ortasında olası bir mutasyon dalgalanması yaşanabileceği bazıları tarafından dile getirilirken, Sayın Pilli’nin Yakın Doğu Üniversitesi’nin tüm bu hamlelerine karşı sessiz kalması, devletin sağlığının başında olan biri olarak kendi önlemlerini almaması, tüm bunları sorgulamaması neyi ifade ediyor?
İşbirliğinden mi yoksa otorite eksikliğinden mi?
Gelelim ikinci konuya, hızlı antijen testleri konusuna.
Sayın Pilli, elimizdeki PDR testlerinin sayıca yeterliliğini ve daha güvenilir olduğunu ifade etmesine rağmen, Sağlık Bakanlığı içindeki ve dışındaki başka birileri de sürekli hızlı antijen testlerinin adeta savunuculuğunu yapıyor.
Hatta ve hatta, resmi yetkileri olmayan birçok kişi, hızlı testlerin günde 15 bin adet yapılacağına dair sinyaller veriyor. Belli ki tüm organizasyon yapılmış, geriye sayım da başlamış.
Sayın Pilli ise bu konuda da sessizliğini korumaya devam ediyor.
İşbirliğinden mi yoksa otorite eksikliğinden mi?
Mutasyon tespiti.
Hızlı antijen testleri.
Önümüzdeki günlerin ve haftaların en çok konuşulacak konuları.
Sayın Pilli sessiz ve plansız.
Bir tarafta Yakın Doğu Üniversitesi’nin açıklamaları ve yaptıkları, diğer tarafta yanındakilerin hızlı test maceraları.
Sayın Pilli sadece izliyor.
Bugüne kadar her konuda kontrol ve son söz söyleme yetkisini başta müsteşarı olmak üzere çevresindekilere dağıtan Sayın Pilli, son gelişmelerle birlikte kontrolü tamamen kaybetmek üzere.
Sayın Pilli kontrolü tam kaybederse sadece O’nu etkilemez.
Hükümeti de etkiler!
Demedi demeyin…
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