Serbest Kürsü / Levent Özadam
Dünkü Bakanlar Kurulundan sonra yapılan açıklama çok kişiyi tatmin etmedi…
Çünkü hem bir takım sektörler hem de kamuoyu daha radikal kararlar bekliyordu!
Açıklamadan sonra ‘dağ fare doğurdu’ diyenler bile oldu…
En önemlisi okullar tabi ki!
Bu konuda beklenen karar Şubat tatilinin öne alınmasıydı…
Okullarda öğrenci ve öğretmen vakaları artış gösterirken haliyle veliler ve öğretmenlerde böyle bir beklenti oluştu!
Ama beklenen karar alınmadı…
Bir daha vurguluyoruz;
Eğer vakalar artarsa ve bu karar o zaman üretilirse ne işe yarayacak…
Bu işin artık kontrolden çıktığını göremiyorlar mı?
Bulaş göstere göstere geliyor…
Ortalığın kırılmasını mı bekliyorlar!
Şubat tatilini bir ay kadar öne çekseler kim zarar görecek ki?
Ya da bu konuda özeller okullar tarafından bir takım baskılar mı yapılıyor diye insanın aklına geliyor…
…
Dünkü Bakan Kurulu toplantısı çok da sakin geçmedi!
Çünkü hükümetin bu konuda kafası fazlasıyla karışık…
Belli ki bazı çevreler bastırıyor!
Özellikle casino sektörü…
Hatırlanacağı üzere Sağlık Üst Kurulu bu konuda bir karar üretmiş ve uçuşların olmayacağını belirlemişti!
Ancak nedense bu karar Resmi Gazete’de yayınlanmayarak çeşitli kuşkulara neden oldu…
Onun içindir son dakika bu konuda bir karar değişikliği bekleniyordu!
Öyle değilse Resmi Gazete’de yayınlasınlar…
Üst kurulun kararı geçerli olsun, gereği de yapılsın!
Bu sessizlik hayra alamet değildi…
Resmi Gazete’de yayınlanmadığı müddetçe de artık her tür absürt kararın çıkması bekleniyordu!
…
Bakan Pilli son günlerde dost sohbetlerinde sürekli vurguluyordu…
‘Artık korkmaya başladım…’ diye!
Çünkü alınan kararların Resmi Gazetede yayınlanması gerekiyordu…
Bunu da dünkü toplantıda diğer arkadaşlarına söyledi!
Hatta Başbakan Saner ile de kısa bir tartışma yaşandı…
Her ne kadar Başbakan Saner, Pilli’nin istifasının gündeme gelmediğini bazı basın organlarına açıklasa da bu doğru değildi!
Pilli geri adım atmadı, ‘beni görevden alın sonra istediğiniz kadar açılalım, herkes kendi başının çaresine baksın’ diye diretti…
Sonuçta bu mücadeleyi başarı ile sonuçlandırdı!
Başbakan Saner, kararın Resmi Gazete’de yayınlandığını açıklama sırasında yapmadı ama…
Sonuçta birkaç saat sonra karar basına servis edildi…
Bu karar Bakan Pilli’nin zaferidir!
Bakanlar Kurulu’nun bazı üyeleri her ne kadar bu kararı beğenmese de kararların Resmi Gazete’de gecikmeli de olsa yayınlanıp karaların yürürlüğe girmesi önemlidir…
Ali Pilli ve ekibini bu cesur ve kararlı duruşundan ötürü kutlarız!
MESAJ KUTUSU
Sayın Ali PİLLİ, dünkü Bakanlar Kurulu toplantısında istifanın eşiğine kadar geldiğinizi partili arkadaşlarınızın sizi zor teskin etiklerini öğrendik. Alınan kararların resmi gazetede yayınlanmaması konusunda yerden göğe kadar hakkınız var, kamuoyu da bu konuda sonuna kadar destek verecektir!
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Sayın Teberrüken ULUÇAY, UBP’deki tartışmalı meclis başkan adaylığı konusunda eğer bir kez daha aday olursanız şansınızın çok büyük olduğu konuşulmaya başlandı. Zira tepki nedeniyle 30’a yakın oyun size destek vereceği konusunda hesaplar yapılmaya başlandı bile! Zira meclisteki oylamanın kapalı olması sizin için en büyük şans…
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Sayın Mehmet HARMANCI, Metehan’daki sözde Hayat Çadırı, sosyal mesafeden çok uzakta hizmet vermeye devam ediyor. Hele de vakaların artış gösterdiği böyle günlerde nasıl olurda buna izin verdiğiniz tartışma konusu olmaya devam ediyor! Bu kararı bir kez daha gözden geçirmekte yarar görüyoruz!
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Sayın Erhan RAİF, kredi ve banka kartlarınızda yaşanan bazı sıkıntılar artık müşterilerinize sıkıntılı durumlar yaşanmaya başlattı. Sistemde arıza olduğunu arıza giderildikten sonra değil daha önce bildirirseniz onların mağdur olmalarının önüne geçebilirsiniz. Tarihe mal olmuş Türk Bankası’ndan daha ciddi kararlar üretilmesini bekliyoruz!
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Sayın Rauf DENKTAŞ, ilk yerel seçimlerde UBP’den Lefkoşa Belediye Başkan adayı olacağınız konuşulmaya başlandı. UBP’ye keskin geçişiniz nedeniyle bu konuda bazı parti içi tepkiler alabilirsiniz. Hesabı kitabı ona göre yapmak iyi olacaktır değil mi? Hadi bakalım hayırlısı!
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Sayın Ersin TATAR, vakaların artış gösterdiği böyle hassas bir dönemde ziyaret ve kabullere biraz ara vermeniz gerektiği yönünde mesajlarınız gelmeye başladı. Bu arada ülkede ciddi sıkıntılar varken sizin masa tenisi oynayıp bunu sosyal medyada paylaşmanız da bir hayli tepki topladı!
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Sayın Ersan SANER, Sağlık Üst Kurulu’nun aldığı son kararların halen resmi gazetede yayınlanmaması kafalarda çeşitli soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Bu arada kararlar konusunda bakanlarınız da ikiye bölündü, umarız tarihi bir hata yapmazsınız!..
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Sayın Kamil KAYRAL, devlet hastanelerine hemşire istihdamı konusunda çeşitli söylentiler yapılmaya başlandı. Bakan Pilli bile bu konudan rahatsızlığını dile getirirken şimdi sıra size geldi sağlık çevreleri bu konuda detaylı bir açıklama bekliyor…
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Sayın Yusuf KISA, 6 siyasetçinin video görüntüleri konusunda bir şeyler ortaya attınız ama ileriki günlerde açıklayacağınızı ifade ederek kafalarda bir takım soru işaretleri yarattığınız. Çok da şık durmadı değil mi?
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Sayın Salih KAYIM, işletmelerinizde çalışan personel salgın döneminde onlara sürekli olarak maddi ve manevi katkılarınızı esirgemediğinizden dolayı teşekkür mesajları göndermeye başladılar. Bunu yapan ender iş insanlarından birisi oldunuz Allah da size gönlünüze göre versin…
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Sayın Deniz Kemal DANA, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği makamında kalmanız için bir takım girişimlerde bulunulduğunu biliyor muydunuz? Yeni yıl sonrası karar açıklanacak bakalım devam mı yoksa tamam mı kararı çıkacak!