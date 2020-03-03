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Pilli, Bakan Olduğunun Farkında Mı?

Derviş Gezer
Türkiye

Derviş Gezer

03 Mart 2020, 04:32

Hastane yangını çıktı.

Faciadan döndük dedi.

Oysa 3 insanımızı kaybettik.

Bakan, belli ki facianın tanımını farklı düşünüyor.

Ali Pilli’ye göre facia başka bişey olmalı.

Ama ne olduğu belli değil.

Bu arada sigorta şirketi açıkladı.

Poliçe şartlarına bakmadan gereği yapılacak dedi.

Çok yerinde bir açıklama.

Hassasiyet içeriyordu.

Ama Bakan Pilli başka havada.

Yardım kampanyası başlatacak dedi.

Bu arada Ali Pilli Sağlık Bakanı.

Ben öyle zannediyorum tabi.

Çünkü Tatar  kabinesinde oturuyor.

Demek ki Bakan.

*****

Ancak belli ki bunu sadece biz farkındayız.

Peki Ali Pilli, Bakan olduğunu farkında mı?

Görünen değil.

Sigorta şirketinin açıklamasından bihaber.

Bihaber ki yardım kampanyası açacak diyor.

E sigorta karşılayacaksa, kampanya neden?

Yoksa Hastanenin sigortalı olduğunu bilmiyor mu?

Yada sigorta zararın tümünü karşılamıyor diyelim.

E değiştirseydiniz 9 aydır, düzenleseydiniz.

Aytumalı misali iş işten geçince hikaye.

Hade kendisi bilmiyor.

Yanında taşıdığı bürokratlar neci?

Ali Pilli’ye bişeyler söyleseler.

Yada sustursalar ve hiç konuşmasa.

Ama heyhat.

Ne susuyor Pilli.

Ne doğruları biliyor.

Ne de bu krizi yönetebiliyor.

*****

Sağlık Bakanlığı gitti gider.

Sağlığımız da gitti gider.

Bütçede parası olmayan bir Bakanlık.

Ama 3 yeni hastane yapacağız diyen bir Sağlık Bakanı.

Sigortanın karşılanacağından habersiz bir Sağlık Bakanı.

Yada sigortanın kapsamından habersiz.

En büyük sorunları yaşadığımız alan.

Ve Ali Pilli 9 aydır Bakan.

Sağlık Bakanı.

Yada biz öyle sanıyoruz.

*****

Sahi siz Sağlık Bakanı mısınız Sayın Pilli?

Siz Sağlık Bakanı olduğunuzu farkında mısınız?

Eğer farkındaysanız  yandık demektir.

Çünkü bu haller bir Sağlık Bakanı halleri değil.

Ha, yok ben hala daha Omorfoda doktorum diyorsanız.

O iş başka.

Toplarsınız pılıyı pırtıyı dönersiniz.

Ama artık karar zamanı.

Sağlık Bakanı mısınız, değil misiniz?

Bunu herkesin bilmesi lazım.

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