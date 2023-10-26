Pile’deki ara bölgede oluşturulacak kontrol noktasında görev yapacak kişilerin “üçüncü ülkeden, belki BM çalışanlarından veya sivil toplum kuruluşlarından” olacağı iddia edildi.

Alithia ve diğer gazeteler, Kıbrıs Haber Ajansı'na (KİPE) açıklamada bulunan yetkili bir kişiye dayandırarak verdikleri haberlerinde, Pile’deki ara bölgede oluşturulacak kontrol noktasında görev alacak personelin “üçüncü bir taraftan olacağı” iddiasında bulundu.

Alithia gazetesi, “Pile’deki Kontrol Noktasına Üçüncü Bir Taraftan Personel” başlığı altında verdiği haberinde, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın dün “Politis” ve “Yenidüzen” gazetelerinde yer alan açıklamaları temelinde, yetkili bir kaynağın sözlerine yer verdi.

Habere göre söz konusu kaynak, Pile’deki kontrol noktasının personeli konusunda taraflar arasında uzlaşı olduğunu ve bu kişilerin “Kıbrıslı olmayacaklarını” iddia etti.

Söz konusu kaynak, “bu kişiler üçüncü bir ülkeden, BM çalışanlarından veya sivil bir toplum kuruluşundan olacaklar” iddiasında bulunurken “AB Komisyonu ve Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin bu personeli görevlendirmekle yetkili olduklarını” savundu.

Söz konusu kontrol noktasının 24 saat açık olup olmayacağı konusunun da henüz netlik kazanmadığı da öne sürüldü.