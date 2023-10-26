“Bölgenin kullanımına ilişkin herhangi bir projenin Kıbrıs Türk tarafının onayı olmadan gerçekleşemeyeceğini yeniden vurgularız”

"Pile köyünde tarafımızca kabul edilen tek yetkili yerel makamın Pile Türk Muhtarı olduğunu hatırlatmak isteriz"

Pile Komisyonu, Yiğitler-Pile yolu hususunda varılan mutabakata dair yapılan açıklamalarla ilgili değerlendirmesinde, bölgenin kullanımına ilişkin herhangi bir projenin Kıbrıs Türk tarafının onayı olmadan gerçekleşemeyeceğini vurguladı.

Pile Komisyonu, yol konusundaki açıklamaları değerlendirdiği yazılı açıklama yaptı.

Komisyonun 1997 yılında kurulduğu ve farklı zamanlarda çalışmalarını sürdürdüğü, Yiğitler-Pile yolunun yapımıyla ilgili gerekli koordinasyonu sağlamak ve Pile köyü ve civarıyla ilgili konuların takip edilmesi amacıyla Dışişleri Bakanlığı uhdesinde yeniden çalışmalarına başladığı ifade edilen açıklamada şöyle denildi:

"Yolun en erken zaman tamamlanması için çalışmalar devam edecek"

“Komisyon, ilgili tüm kurumlarımızdan temsilcilerin katılımıyla bugün sabah ilk toplantısını gerçekleştirmiştir. Bu bağlamda Komisyon, aşağıdaki hususları, bir kez daha, kamuoyunun dikkatine getirmekte yarar görmektedir:

Özelde Yiğitler-Pile yolu yapımı, genelde Pile bölgesine ilişkin Dışişleri Bakanlığı’nın 9 Ekim 2023 ve 17 Ekim 2023 tarihli açıklamalarında yer aldığı üzere, Pile’de yaşayan vatandaşlarımızın uzun yıllardan beridir yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi amacıyla yapımına başlanan yol projesiyle ilgili olarak Birleşmiş Milletler Barış Gücü ile yürütülen yoğun müzakerelerin ardından görüş birliğine varılmıştır. Söz konusu mutabakat çerçevesinde, bölgeye dair haklı pozisyonumuz korunarak, Yiğitler-Pile yolu projesinin en erken bir zamanda tamamlanması için çalışmalar devam edecektir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bugüne kadar olduğu gibi, Pile halkının kalkınmasına katkı sağlayabilecek, Pile’nin statüsüne saygı gösteren ve ilgili tüm taraflara danışılarak hayata geçirilen projelere karşı yapıcı tutumunu sürdürecektir.

Bölgenin kullanımına ilişkin herhangi bir projenin Kıbrıs Türk tarafının onayı olmadan gerçekleşemeyeceğini yeniden vurgularız.

Pile köyünde tarafımızca kabul edilen tek yetkili yerel makamın Pile Türk Muhtarı olduğunu hatırlatmak isteriz.

Komisyon, Yiğitler-Pile yolu projesinin en erken bir zamanda tamamlanması için çalışmalarına devam edecek ve kamuoyuyla gelişmeleri paylaşacaktır.

Komisyon, bölgedeki haklı pozisyonumuza herhangi bir halel gelmemesini temel alarak en öncelikli prensibi olarak muhafaza ederek, Pile köyü ve etrafındaki tüm çalışma ve girişimleri yakinen takip edecektir.”