Brent petrolün varil fiyatı 79,11 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 79,11 ​​dolardan işlem görüyor.

Dün 80,09 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 79,22 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.38 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,1 azalarak 79,11 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,44 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'ın ikinci başkanlık dönemine enerjide "ulusal acil durum" ilan ederek başlamasının etkisiyle düşmeye devam ediyor.

Beyaz Saray tarafından yayımlanan kararnamede, ABD'nin enerji üretimindeki yetersizliklerin ekonomik ve ulusal güvenlik açısından "olağanüstü bir tehdit" oluşturduğu belirtilerek, ülkede fosil yakıt üretiminin artırılacağı mesajı verildi.

Trump, Alaska'nın doğal kaynak potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik bir kararnameyi imzalarken, Joe Biden döneminde kara sularında petrol ve doğal gaz sondajına getirilen yasakları da iptal etti. Uzmanlar, ABD'nin enerji üretim kapasitesini artırmaya yönelik adımlarının kısa vadede arzı artırabileceğini ve fiyatların aşağı yönlü hareketini destekleyebileceğini ifade ediyor.

Bununla birlikte, Meksika ve Kanada'dan gelen tüm ürünlere yüzde 25, Çin'den gelen ürünlere ise ilave yüzde 10 gümrük vergisi getirme sözü veren Trump'ın, ABD'de fiyatlarda artışa yol açabileceğine yönelik açıklamaları ülkede petrol talebinin azalacağına dair endişeleri pekiştirerek fiyatları aşağı yönlü baskılamayı sürdürüyor.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması da piyasa oyuncularının talep iştahını törpüleyerek fiyatları aşağı yönlü etkiliyor. ABD dolar endeksi önceki işlem seansına göre saat 09.50'te (06.50 GMT) yüzde 0,4 artışla 108,53 oldu.

Bunun yanı sıra İsrail ve Hamas arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının ardından jeopolitik risklerin azalması, piyasa oyuncularının küresel arzda sıkıntıların yaşanmayacağına yönelik beklentilerini destekleyerek, fiyatları baskılamaya devam ediyor.

Öte yandan, Avrupa'da süregelen resesyon endişeleri de ABD’nin değişen ticaret politikalarıyla birleşerek, ekonomik belirsizlikleri artırıyor. Uzmanlar, Trump'ın Çin'le ticaret tarifelerinde daha yumuşak bir duruş sergilemesinin, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'in talebini destekleyebileceğini belirtiyor. Söz konusu beklentiler, fiyatların daha fazla düşmesinin önüne geçiyor.

Brent petrolde teknik olarak 82,06 doların direnç, 71,13 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.