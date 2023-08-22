İthal yemde yapılan analizde, pestisit kalıntısı tespit edildi. 128.,5 ton yem yakılarak bertaraf edilecek.

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Çevre Koruma Dairesi'nce fıstık kabuğundan imal edilen ithal hayvan yeminden alınan numunenin analizinde, pestisit içeriği (DDT) tespit edildiği kaydedildi.

128,5 tonluk hayvan yeminin Girne Limanı'ndan atık yakma tesisi bulunan Gürdağ Entegre Geri Dönüşüm Tesisi'ne götürüldüğü belirtildi.

Son zamanlara kadar kimyasal kalıntılı yemlerin bertarafının gömülerek yapıldığı, ancak yağmurla bahse konu kalıntıların yer altı sularına karışabilme olasılığından dolayı, kalıntı tespit edilen yemlerin yakılarak imha edilmeye başlandığı kaydedildi.

İmha işleminin Çevre Koruma Dairesi personelinin gözetiminde Gürdağ Entegre Geri Dönüşüm Tehlikeli Atık Yakma Tesisi'nde ürünü ithal eden firma tarafından ücreti ödemek suretiyle gerçekleştirileceği de belirtildi.