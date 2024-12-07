PERGAMA'DA YENİDEN MEHMET ÖZGÜVENEL DÖNEMİ

Ergün Yahat

Beyarmudu Pergama Spor Kulübü’nün olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda tek aday olan mevcut başkan Mehmet Özgüvenel, üyelerin oy birliğiyle yeniden başkan seçildi. Genel kurul toplantısında, kulübün gelecek hedefleri ve projeleri görüşüldü. Mehmet Özgüvenel, teşekkür konuşmasında kulüp üyelerine duydukları güven için teşekkür ederek, Pergama Spor Kulübü’nü daha ileriye taşımak adına aynı azimle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.