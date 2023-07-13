Rum İşçi Sendikaları Federasyonu (PEO) Genel Sekreteri Sotirula Xaralambus başkanlığındaki PEO heyetinin, Kıbrıs Türk sendikalarıyla birlikte Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışta bulunduğu belirtildi.

Haravgi gazetesi konuyla ilgili yapılan açıklamaya dayanarak PEO üyeleri, AKEL, POGO, EDON ve EKA tarafından toplanan 15 bin 655 Euro değerindeki bağışın PEO tarafından verildiğini yazdı.

Habere göre, açıklamada ayrıca Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için yapılan çağrılara yanıt verenlere ve katkıda bulunanlara da teşekkür edildi.