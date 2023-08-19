PEO ve AKEL, Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) eski başkanlarından Mehmet Seyis’in vefatı dolayısıyla taziye açıklaması yayımladı.

Haravgi’nin haberine göre, Rum Solcu İşçi Sendikaları Federasyonu (PEO)Genel Konseyi açıklamasında “yaşam mücadelesini kaybeden mücadeleci, sendikacı, insan, yoldaşımız Mehmet Seyis’in ölümünden üzüntü duyuyoruz” ifadelerine yer verildi.

AKEL ise Mehmet Seyis’i “Kıbrıs sendikal hareketin ilerici liderlerinden, Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların yeniden yakınlaşması, Ada’nın ve halkın yeniden birleşmesi mücadelecilerinden biri” olarak niteledi. AKEL, onu, işçi sınıfına ve Kıbrıs halkına katkısını takdir ederek ve özgürlük, yeniden birleşme ve barış mücadelesini sürdürme sözü vererek uğurlamakta olduğunu kaydetti.