Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi, Türkiye’deki depremden etkilenenlere ücretsiz psikolojik destek verileceğini duyurdu.

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, depremden yaralı kurtarılan veya kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarla, hayatını kaybeden vatandaşların aile ve yakınlarının psikolojik desteğe ihtiyaç duyabileceklerini kaydederek, 1 psikiyatristle 5 psikoloğun ücretsiz psikolojik destek için görevlendirildiğini belirtti.

Çakıcı, yüz yüze ya da online psikolojik destek almak isteyenlerin 05428830007 ve 05488838307 numaralı telefonlara ulaşabileceğini, bu hizmetin Sağlık Bakanlığı ile koordineli şekilde verileceğini kaydetti.

Mehmet Çakıcı, depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlara rahmet, sevenlerine sabır, yaralılara da acil şifalar diledi.