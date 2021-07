Dr. İlker İpekdal

Yeni Tip Koronavirüs’ün (2019-nCoV) neden olduğu Covid-19 (SARS-CoV-2) pandemisinin ilk dönemlerine dönelim.

Kimde virüs var kimde yok kargaşası ve paniği zirvelerdeydi.

Tüm dünyada ‘’test test test’’ sloganları atılıyordu.

Virüsün genetik materyalini tespit eden RT-PCR Testleri altın değerinde idi.

Bizler bayram tatilinde iken, Center of Disease Control (CDC), 21 Temmuz 2021 tarihinde tüm laboratuvarlara bir ‘’uyarı’’ yazısı yayımladı (1).

Bu uyarı yazısı, yeni tip Koronavirüs tanısında kullanılan ve kendilerine ait olan‘’CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel’’ adlı test paneli ile ilgili idi.

CDC, FDA’dan acil kullanım onayı aldığı ve Şubat 2020 tarihinden bu yana kullanılmakta olanyeni tip Koronavirüs’e yönelik RT-PCR tanı panelinin, 31 Aralık 2021’den itibaren geri çekeceğini ve kullanımını durduracağını açıkladı.

Açıklamasının devamında, laboratuvarların FDA’nın referans listesinde yer alan diğer RT-PCR panelleri ile çalışmaya devam edebileceklerini ekledi ve listeyi de yeniden paylaştı (2).

Buraya kadar sorun yok ancak, CDC’nin bundan sonraki paylaşımı dikkat çekici:

‘’CDC encourages laboratories to consider adoption of a multiplexed method that can facilitate detection and differentiation of SARS-CoV-2 and influenza viruses. Such assays can facilitate continued testing for both influenza and SARS-CoV-2 and can save both time and resources as we head into influenza season.’’

Görüldüğü üzere CDC,laboratuvarları SARS-CoV-2 (Covid-19) ve İnfluenza (grip) virüslerinin tespit ve ayrımını sağlayacak yöntemleri kullanmaya teşvik ediyor.

Gerekçe olarak da, grip sezonuna girmekte olduğumuzu göstererek, hem grip hem de SARS-CoV-2 virüsüne çalışmakla kaynak ve zaman tasarrufunda bulunulacağını belirtiyor.

CDC’nin RT-PCR Testlerindeki taktik değişikliğini nasıl yorumlamalıyız?

Demek oluyor ki, önümüzdeki aylarda artacak grip vakaları ile birlikte Covid-19 vakaları karışabilir.

Üstelik, Koronavirüs’ün şu an dünyada baskın olan delta varyantının grip benzeri şikayetlere de neden olduğunu hesaba katacak olursak, önümüzdeki sonbaharda kimin Covid-19 kimin grip olduğunu anlayabilmek için yaz-tura atmak zorunda bile kalabileceğiz demektir.

Buraya kadarki bilgiler ışığında bazı sorulara da yetkililerden cevap beklemek, sağlık profesyonellerinin de görüşlerini almak yerinde olacaktır:

Eğer CDC bu sene grip sezonunu dikkate alarak, Covid-19 (SARS-CoV-2) virüsü ile grip virüslerinin (Influenza A ve B) ayrımı için geliştirilmiş testlerin kullanılması konusunda laboratuvarları teşvik ediyorsa bunu neden geçen sene de yapmadı ve sadece SARS-CoV-2’ye odaklandı?

FDA tarafından onaylanması kolay olmayan bir testin kullanımına ara vermek yerine neden tamamen raftan kaldırmaya hazırlanıyor?

Grip vakaları neden geçen sene dikkate alınmadı da bu sene grip vakalarına yönelik böyle bir ön hazırlık yapılıyor?

Geçen sene FDA’dan acil kullanım onayı aldığı ve bu senenin sonunda kullanımdan geri çekeceğini açıkladığı RT-PCR Testi sadece SARS-CoV-2 virüsünü tespit ettiği için,geçen sene grip vakasının atlanması durumu söz konusu olmuş mudur?

CDC kendi RT-PCR Testini kullanımdan geri çektiği gibi, diğer firmaların da RT-PCR Testleri’nin kullanımdan geri çekilmesini ve bundan sonra Covid-19 ve grip tespitini aynı anda yapabilecek testleri üretmesini da önerecek mi?

CDC’nin attığı bu adımın, okulların yüz yüze eğitime açılması ile ilişkisi olabilir mi?

Covid-19’a eklenecek Grip vakaları ekseninde biz bu gelişmelerin neresinde olacağız?

Değerli okurlar;

Yazıda mecburen teknik konuları işlemek zorunda kaldım.

Ancak, tıpta bir tanı konuluyorsa testler de altın değerinde oluyor.

CDC kullandığı RT-PCR Testinin kullanımını kaldıracak kadar test politikasında değişikliğe gidiyor ise, bundan sonraki test süreçlerini de çok iyi takip etmek gerekiyor.

Covid-19 var diye diğer virüsler ortadan kaybolmuyor, yaptıkları hastalıklar da devam ediyor.

Kendimizi koruduğumuz için geçen sene olmadık ya da çok azaldı diye geçiştirdiğimiz grip konusu, bu sene Covid-19 ile birlikte işleneceğe benziyor.