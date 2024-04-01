Patronuna ait parayı çaldığı iddia edilen Meryem Saçar 5 gün daha tutuklu kalacak!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Patronuna ait parayı çaldığı iddia edilen Meryem Kaçar bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ali Aydoğanlı mahkemede olguları aktardı. Polis, Taşkınköy’de faaliyet gösteren bir pastane çalışanı olan zanlının dükkanın üstünde patronuna ait eve yardım amaçlı gittiği esnada ev sahibine ait 44 bin TL parayı çaldığını söyledi. Polis, zanlının şikayet üzerine tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının 44 bin lirayı çaldığını kabul ettiğini, 20 bin lirasını banka borcuna, diğer kısmını ise çeşitli yerlerde harcadığını söylediğini aktardı. Polis, ayrıca zanlının çalıştığı iş yerinden alınan bilgide 16-21 Mart 2024 tarihleri arasında kasada 281 bin TL ciro olması gerekirken, 90 bin TL olduğunun öğrenildiğini, zanlının bu hususla bağlantısının olup olmadığının araştırıldığını kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini, incelenen evraklar olduğunu kaydeden polis, zanlının tutukluluk süresinin uzatılmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 5gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.