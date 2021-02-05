Serbest Kürsü / Levent Özadam
Artık yumurta kapıya dayandı ondan mıdır yoksa işin vitrininden midir bilinmez ama şu soralar patronlar geçidini izliyoruz…
Büyük kısmı ise tamamen gündem olmaktan başka bir şey düşünmüyor!
Bol miktarda aşı gelsin diye sözle ellerini ceplere attılar nihayet…
Rakam veren bile var!
Siz inanıyorsanız bilemeyiz…
Bizim artık onlara inancımız kalmamıştır!
Yaptıkları şovdan öteye bir şey değildir…
Milleti dilenci sanıyorlar büyük ihtimalle!
Ama bir şeyin farkında değiller…
Şu anda konu aşının tek elden getirilmesinden ziyade Sağlık Bakanlığı’nın istekli şirketlere ithal izni vermemesidir!
Şov yapacaklarına gitsinler bakanlığın kapısına dayansınlar…
Niçin ithal izni verilmiyor diye sorsunlar, yanıt istesinler!
Önceki gün bu köşede kaleme almıştık, Çin’den sürekli tıbbi malzeme getiren bir şirket ilk etapta 200 Bin aşıyı getirebileceğini söyleyip bakanlığa önermişti…
Bakanlık ‘Türkiye nasıl olsa bedava gönderiyor’ deyip kapıyı kapatmıştı!
Sevgili patron arkadaşlar;
Bu halk dilenci değildir, sizin insafınıza kalmamıştır, eğer bol miktarda aşı gelirse kendi çalışanınıza yaptırın ve bunun bedelini ödeyin başka şey istemeyiz…
Yok bir şekilde yardım yapacaksanız da gıda kolilileri hazırlayın, devlet eliyle fukaraya dağıtılsın!
Ya da bu ülkede on line eğitim yapamayan öğrencilere tablet hediye ediniz!
Anlaşılan birçok insanın artık evine ekmek alacak gücü bile olmadığını bilmiyorsunuz…
Bu işlerde şov yapmak size de bu ülkeye de bir şey kazandırmaz…
…
Kahraman olma yolunda hızla ilerleyen ve muhalefetten de büyük destek alan Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli dün itibarıyla artık havlu atmıştır…
Diyor ki;
Kendinizi evde izole edin…
Bir anlamda ‘ben artık bu işte yokum’ diye mesaj verdi!
Bize göre bu açıklamayı yapacağına ‘istifa ediyorum’ deseydi…
Devletin üst kademesinde birisi için ‘çaresizlik’ diye bir şey yoktur!
Çaren yoksa basacaksın istifayı gideceksin evine…
O koltuğu boş bırakmazlar ya!
Daha da ileri gidecek olursak, üst kurulun çok önceden aldığı ‘tam kapanma’ kararını diğer bakan arkadaşları kabul etmeyince istifa etmesi gerekiyordu…
O ne yaptı;
Kurulun aldığı kararları basına sızdırarak, kamuoyu baskısı kurmaya çalıştı, ama bakan arkadaşları tınmadı bile!
Hatta Başbakan tarafından ‘dünyanın en başaralı sağlık bakanı’ ilan edildi…
Sayın Pilli, sizi seviyoruz ama artık Başbakanın yanında her kararlar açıklanırken ezik büzük durmanızdan dolayı da sizin adınıza üzülüyoruz!
…
Bundan birkaç ay önce KKTC Kızılay’ı Türkiye’den 10 dakika sonuç veren test önerisi yaptı…
Biz dahil bir çok kişide bu testler başarıyla sonuçlandı!
Ama Bakanlık olarak kabul edilmedi…
Kızılay Başkanı Sezai Sezen saçını başını yoldu ama efendiliğinden dolayı eleştirmedi!
Eğer o testler uygulamada olsaydı şimdiki test kuyrukları oluşmayacaktı, bu lanet salgının önüne daha kolay geçilecekti…
Sonra bir şirket geldi sizden ilk etapta 200 Bin aşı getirme teklifi yaptı!
Adamın yüzüne bile bakmadınız…
Ama tek kurtuluş yolu aşıdır demeye de devam ediyorsunuz!
Kusura bakmayın ama bu süreci iyi yönetemediniz…
Tek çareyi Türkiye olarak görerek hatanın en büyüğünü yaptınız!
Ayağınıza gelen fırsatları teptiniz, şimdi vatandaşa kendi çaresini üretme çağrıları yapıyorsunuz…
…
Sağlık Bakanlığı yine yumurta kapıya dayanınca hekim ve hemşire alımlarına başladı…
Hatta emekli sağlık çalışanlarını bile şimdi çalıştırma projeleri var…
Allah sizi bildiği gibi yapsın inşallah!
Ek mesai sevdalısı olmayan çok sayıda serbest hekim size başvuru yapıp devletin hastanelerinde gönüllü çalışmak istediklerini söylediler, yüzlerine bile bakmadınız!
Acil Durum Hastenesi’ni bize devredin kuruş istemeden biz çalıştıralım dedir, devlet çalışanı hekimleri çetesinden korktuğunuzdan cevaplayamadınız…
Devlet hekimlerini siyasi nedenlerden dolayı hep şımarttınız tepenize çıkardınız!
Böyle bir acil durumda bile onların bir kısmı devlette 3 saat çalışıp ya kendi kliniklerinde ya da özel hastanelerde çalışıyor…
Hele de pandemi hekimi olan bir devlet hekiminin özel hastanede çalışarak, kendi meslektaşları ve hastaları riske atması ne demektir biliyor musunuz?
Hele de bir özel hastanede 5 hekim pozitif çıkınca devlet hekimlerinin kendini temasla olarak karantinaya aldığını da mı bilmiyorsunuz yoksa…
Devlet ciddiyetine bakar mısınız?
Bu fotoğrafa çok dikkatli bakınız lütfen…
Başbakan Ersan Saner yanına Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı ve Maliye Bakanı Dursun Oğuz’u almış o mühim ekonomik destek kararlarını açıklıyor!
Masa mı sehpa mı belli değil, Başbakan tam ortaya oturmuş…
Solunda Dursun Oğuz masanın köşesine sığışmış!
Erhan Arıklı ise yer bulamayıp tamamen masanın dışında kalmış…
Görüntü evlere şenlik!
Yorum da sizin artık…
MESAJ KUTUSU
Sayın Ali PİLLİ, vakaların tavan yaptığı bir dönemde vatandaşa başının çaresine bakın diye açıklama yapmanız ne size ne de devlet ciddiyetine yakışmaz. Peki o zaman o koltukta hala niye oturuyorsunuz ki? Sokaktan geçen birine devredin gitsin belki de daha hayırlı olur! Bu arada hala aşı ithaline iyin vermemekte kararlı mısınız?
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Sayın Erhan ARIKLI, Doğu Perinçek ile aşı konusu bir çok okurun dikkatini çekmiş ki bu konuda detaylı bir açıklama yapmanızı isteyen mesajlar gönderiyorlar. Bu arada Perinçek bu işten komisyon alacak mı diyenlerin sayısı da bir hayli fazla!
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Sayın Ali ÇAYGÜR, bazı karantina otellerinden özellikle yemekler konusunda tepki dolu mesajlar geliyor. Hele de Lapta’daki bir otelde temizlik işlerinin haftada sadece bir gün yapılması durumun vahametini de ortaya koyuyor, biraz ilgi ve alaka lütfen!
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Sayın Mert TAŞKIN, virüsün artık havaya bulaştığını ve bununla birlikte trenin de kaçtığı yönündeki açıklamanız toplum genelinde büyük endişe yarattı. Bu arada bazı siyasiler yapılan açıklamaları söylenti olarak nitelendirdiğine göre işin hala ciddiyetine varamamışlar desenize!
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Sayın Leman KUTAY, Başbakanlık gibi çok önemli bir makamın toplantı odasında 3 kişinin rahatlık oturup açıklama yapacağı bin masa bulunmuyorsa demek ki artık bu mekana bir kadın eli değmelidir diye düşünüyoruz. Bir el atıverin lütfen!
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Sayın Metin BİLMEM, Merkezi Cezaevi’ne yeni müdür arayışlarının başladığını biliyor muydunuz? Bize göre bir süre daha o makamda kalmanız gerekiyor zira adaylar arasında yıldızı çok da parlak birisi şimdilik gözükmüyor…
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Sayın Suat YELDENER, kapanma durumları uzayacağı için gıda yardımlarının yine sizin sorumluluğunuza verildiğini öğrendik. Şu yardım meraklısı iş insanlarına bir seslenin de artık pamuk ellerini ceplerine sağlam atsınlar bu kez…
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Sayın Enver MAMÜLCÜ, iş insanları olarak ülkeye aşı getirmek için çabalarınızı elbette önemsiyoruz ama bunun için öncelikle ilgili bakanlığın ithal izni vermesi için gerekirse kapılarına dayanmanız gerekiyor. Hatırlatalım dedik!
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Sayın Sezai SEZEN, eğer uyarılarınız aylar önce dikkate alınıp 10 dakika test sonucu veren kitler kabul edilseydi şimdiye belki de ülkede virüs diye bir şey kalmayacaktı. Artık ağlayalım mı yoksa gülelim mi biz de şaşırdık kaldık…
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Sayın Faiz SUCUOĞLU, bakanlık aşı ithaline izin vermemek için diretirken siz Çin ile temasa geçip 800 bin aşı için fırsat arayışına girmişsiniz. Bakalım bakan ve ekibini zinler konusunda ikna edebilecek misiniz?