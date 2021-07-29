Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Kıbrıs’ın her iki yanında da artan Covid-19 vakaları daha doğru bir ifade ile katlanarak “pik” yapmaya doğru seyreden pozitif vakaları bu sıralar ne tartışan ne de üzerinde tüm yönleri ile düşünen pek yok.
Maraş açılımı ve iki devletli çözüm vurgusundaki kararlılık, ada’nın her iki tarafında ezberleri bozmaya ve tüm paradigmaları alt üst etmeye süredursun, artan Covid19 vakaları ise toplumun kimyasını bozma yönünde istikrarlı bir şekilde artmakta.
Güney komşumuz ve Rum liderliği “altın pasaport” skandalının hesabını Kıbrıs Rum toplumuna vermekten kaçarak Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu sahibi Kıbrıslı Türklerden pasaportları geri alma hayalini devam ettirirken, Türk tarafının Maraş açılımı ve iki devletli çözüm kararlılığı karşısında da bocaladığı bir gerçek.
Tıpkı Covid- 19 salgını ile mücadelede bocaladığı gibi.
Peki, Covid-19 salgını ile mücadelede bocalayan sadece Kıbrıs’ın güneyi mi?
Ne yazık ki cevap hayır.
Nedeni ise gün gibi ortada.
Kuzeydeki vaka artışlarının nedenlerini bulmaya çalışırken güneydeki hızlı artışın ve Güney Kıbrıs’ın birçok ülke tarafından kırmızı listeye alındığını gözden kaçırıyoruz.
Örnek mi?
İngiltere ve İsrail’in Güney Kıbrıs’a uçuşları durdurma kararı yetmez mi, tehlikenin büyüklüğünü anlamaya?
Yeter de artar bile.
Anavatan Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramının 47.yılında verdiği mesajlar yanında, Maraş açılımı ve iki devletli çözüm kararlılığı karşısında Rum liderliğinin yaşadığı panik devam ederken güneydeki vaka sayılarının artışı hızının da Kıbrıs Türk toplumunu tehdit ettiği gerçeği gözlerden kaçmamalı.
Kıbrıslı Türk siyasetçi ve karar vericilerin kuzeyde artan vaka sayılarını güney Kıbrıs’tan bağımsız düşünmemesi gereken hassas bir döneme girmekteyiz.
İngiltere ve İsrail’in Güney Kıbrıs’a uçuşları durdurma kararı alarak Kıbrıs Rum kesimini kırmızı listeye alması yapılması gerekeni aslında bağıra bağıra anlatmakta.
Hükümet ve Sağlık Üst Kurulu güney Kıbrıs’a geçiş sağlayan “kara kapılarını” geçici süreliğine kapatmak zorunda.
Sağlık Üst Kurulunun salgın karşısında tedbirleri yumuşatma kararı KKTC sınırları içerisinde doğru ve yerinde olabilir.
Ya peki, güney Kıbrıs’ta vaka sayıları binlerin üzerine çıkması, İngiltere ve İsrail tarafından güney Kıbrıs’a uçuşların durdurulmasının ardından Hükümet ve Üst Kurulun karşılıklı geçişleri sağlayan kara sınır kapılarında tedbirleri katılaştırmamasının ve geçici süreliğine geçişleri hala daha durdurmamasının ne anlaşılabilir ne de açıklanabilir bir yanı var.
Rum liderliği ve toplumuna da salgın karşısındaki mücadelelerinde anavatan Türkiye ile birlikte yardım elini de uzatmalıyız.
Gerek aşı yardımı gerekse tüm bilgisi ile Rum toplumunun salgın ile mücadelesinde yardıma hazır olduğumuzu da ortaya koymak, Devlet olmanın da bir gereği olarak tüm dünyaya gösterilmeli.
Hükümet ve Üst Kurulun, Kuzey Kıbrıs’ta artan vaka sayılarının güney Kıbrıs’taki kontrolden çıkmaya doğru giden durum ile bir ilgisinin olmadığını da savunacak kadar da sığ bir bakış açısında olmadığına dair de umudumuz elbette sürmekte.
Kuzey’de artan vaka sayılarını güneyden bağımsız düşünmemeliyiz.
Hiç vakit kaybetmeden gerekli tüm önlemleri alacak irade ve cesareti ortaya koymalıyız.
Başbakan Ersan Saner ve Hükümet ortakları YDP ve DP yanında Sağlık Üst Kuruluna da bu noktada büyük görev ve sorumluluklar düşmekte.
Hükümet ve Sağlık Üst Kurulu güney Kıbrıs’a geçiş sağlayan “kara kapılarını” geçici süreliğine kapatmak zorunda.
Sonradan ah vah çekip dizimizi dövmeyelim diye!
MESAJ KUTUSU
Sayın Ahmet NOYAN, uyarılarımızı dikkate alıp uygunsuz broşürleri toplatıp yenilerinin basılması için talimat verdiğinizi memnuniyetle öğrendik, ülkenin tanınmış iş insanlarından birisi olarak da sizden bunu beklerdik. Artık eski müdürü de Allah’a havale ediyoruz…
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Sayın Ünal ÜSTEL, parti içinde rakip bir grup bakanlık görevinden alınmanız için düğmeye bastı ve tüm sağlık çevrelerini de bu konuda kullanmaya başladı. Özellikle bölgeniz kurmaylarına bu dönemde hayli dikkat etmeniz gerekiyor, haberiniz olsun istedik!
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Sayın Ersin TATAR, Maraş açılımı konusunda Başbakan Saner ile bir adım önde olma yarışında olduğunuz gözlenmeye başladı. Bu da kurultayda bir başka adaya destek vereceğiniz şeklinde yorumlanıyor. Yanlış anlaşılmaların önünü kesmek için bir açıklama yapmak iyi olacaktır…
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Sayın Dursun OĞUZ, bazı bakan arkadaşlarınız belli ki sizin bakanlıkta para bastığınızı düşünüyor olsalar gerek ki ihtiyaçların karşılanmaması konusunda suçlamalar yapmaya başladılar. En azından para vardı da vermedik mi diye bir açıklama yapmak artık zorunlu hale gelmiştir…
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Sayın Kaya TÜRKMEN, emekli bir büyükelçi olarak KKTC’deki kısa da olan görev süresinde yaşadıklarınızı anlatmaya başlamanız ilgi ile izlenmeye başladı. Bakalım görevden alınma nedenini detaylı bir şekilde isim vererek deşifre edebilecek misiniz? O zamanlar düşman edilen siyasiler nedense şu anda kahraman ilan edildi?
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Sayın Mustafa AKINCI, son günlerde Türkiyeli siyasilere karşı yaptığınız açıklamalar direnişin başlangıcı olarak yorumlanmaya başlandı. Eğer doğruysa umarız iki ülke arasındaki bazı gerçekleri de göz ardı etmezsiniz. Zira ilişkiler artık en zayıf noktaya kadar gelmeye başladı…
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Sayın Süha TÜRKÖZ, yıllardan sonra DP Güzelyurt ilçe başkanlığı binasına ziyaret gerçekleştirmeniz dikkatlerden kaçmamış. Aktif siyasete geri mi dönüyorsunuz yoksa yapılan davete nezaketen olumsuz cevap vermemek için ilçeye gittiniz? Belli bir yaştan sonra bu işlere girmemek doğru karar olacaktır!
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Sayın Cafer GÜRCAFER, çökme tehlikesi olan bina ve okullar konusunda yerinde bir açıklama yaptınız ama bakalım aklı fikri kurultayda olan siyasiler bu uyarıyı dikkate alacaklar mı? Umarız iş işten geçmeden akıllarını başlarına toplarlar…
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Sayın Özdemir BEROVA, partinizin Girne bölgesi önemli kurmaylarından birisi olarak ezeli rakibiniz bakan için operasyonun düğmesine basmanız çok yakında büyük bir kavganın başlayacağının işareti olarak algılandı. Konunun başhekimlik atanması ile ilgisi var mı yoksa her şey vatan millet için mi?
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Sayın Resmiye CANALTAY, Girne Dağ yolu eğer gerekli önlemler alınmazsa ölümlü kazalara davetiye çıkarmaya devam edecek. Bütün işleri bir kenara bırakıp tüm dikkatinizi buraya ağırlık verirseniz yol mühendislerinden alacağınız katkılarla büyük bir amme hizmeti yapmış olacaksınız…
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Sayın Mehmet ERÜLKÜ, Körfez artık bölgenizin en aranılan mekanlarının başında gelmeye başladı. Doğa harikası konsepti bir yana damak tadına önem verenler için büyük ilgi odağı oldu. Hayırlı işler bol kazançlar dileriz…