(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da 2023 yılında Emlak Dünyası isimli iş yerinde meydana gelen patlama ile ilgili yargılanan Murat Şerifoğlu hakkındaki dava bugün karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık 10 yıl hapse mahkum edildi.

Füsun Cemaller'in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi heyetinin verdiği kararı Kıdemli Yargıç Barkın okudu. Yargıç, 1 Eylül 2023 tarihinde Güneşköy’de A.D.’ye ait motosikletin ve arka kutusunda bulunan Despara marka güneş gözlüğü ile araç evraklarının çalındığını söyledi. Yargıç, 5 Eylül 2023 tarihinde saat 22.35 sıralarında Emlak Dünyası isimli iş yerine plakası sökülmüş bir motosiklet ile giden şahsın, iş yeri önüne bir paket bıraktıktan 12 dakika sonra patlama meydana geldiğini belirtti. Yargıç, patlamanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında sanığın suçla bağlantılı görülerek, tutuklandığını belirtti. Yargıç, sanığın ifadesinde ve yargılama sürecinde aleyhine getirilen davaları kabul etmediğini açıkladı. Yargıç, yapılan araştırmalar sonucu sanığın aracında Despara marka güneş gözlüğü tespit edildiğini, ifadesinde gözlüğün kendisine ait olduğunu söylediğini belirtti. Yargıç, motosikletin sahibinin gözlüğü aldığı mağazadan yapılan araştırmada gözlük üzerindeki kodun incelendiği, sanığın aracında bulunan gözlük koduyla aynı olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Yargıç, sanığın Başpınar’daki evinde mangal içerisinde kısmen yanık evraklar bulunduğunu, yapılan incelemede motosiklete ait evraklar olduğunun belirlendiğini söyledi. Yargıç, sanığın motosikletin çalındığı 1 Eylül tarihinde Güzelyurt’ta gittiğini, ifadesinde annesine gittiğini söylediğini, incelenen kamera görüntülerinde eve girip üstünü değiştirdiğinin daha sonra çıktığının bir süre sonra yeniden eve girip ilk çıkardığı kıyafetleri giydiğinin görüldüğünü açıkladı. Yargıç, sanığın annesinin evinden çıktıktan sonra ablasına gittiğini söylediğini ancak dava aşamasında ablasının mahkemeye tanık olarak gelmediğini, bu nedenle bu ifadesinin doğru kabul edilmeyeceğini belirtti. Yargıç, sanığın Güzelyurt’tan dönerken van aracın bir kapısının açık olduğunun kamera kayıtlarında görüldüğünü ve çalınan motosikletin taşındığına dair kanaat oluştuğunu kaydetti. Yargıç, sanığın ifadesinde van aracın yeğenine ait olduğunu, annesinden komşusuna ait jeneratörü alıp, Başpınar’daki komşusunun deposuna götürdüğünü anlattığını ancak komşusunun olaydan bir buçuk ay önce jeneratörü verdiğini ve 2 gün sonra geri aldığını söylediğini aktardı.

Yargıç Barkın, sanığın motosikletin çalındığı 1 Eylül gecesiyle ilgili ifadelerinin doğru çıkmadığına kanaat getirdiklerini açıkladıktan sonra olay günü olan 5 Eylül’deki ifadelerine değindi. Yargıç, sanığın ifadesinde nişanlısıyla kavga ettiği için Değirmenlik’teki evine gidip tek başına içtiğini söylediğini ancak o dönemki kız arkadaşının böyle bir tartışmadan bahsetmediğini açıkladı. Yargıç, önemli konularda yalan söylediğini belirterek, şunları aktardı: “Gözlüğün kendisine ait olduğunu söyledi ancak nereden aldığına dair izahat vermedi. Jeneratör taşıdığını söyledi ancak bunun da doğru olmadığı tespit edildi. Evinde kısmen yanmış çalıntı motosiklete ait evraklarla ilgili de izahat vermedi. Yargıç, sanığın bir şahıstan 9 bin TL karşılığında benzinlenmiş gübre satın aldığını, taş ocaklarının patlatılmasında kullanılan patlayıcı madde haline getirilen gübreyi neden aldığına dair zanlıdan izahat istendiğini, ifadesinde gübreyi eniştesi için aldığını ancak eniştesinin verdiği ifadede sanıktan gübre almadığını söylediğini aktardı. Yargıç, olay yeri çevresi ve olay yerine giden güzergâhlara ait kamera kayıtlarında sanığın olaydan önce aracıyla olayda kullanılan motosikletin gittiği tüm güzergahları gezdiğini, yani keşif yaptığını söyledi. Yargıç Barkın, sanığın suçu işleme motivasyonu olup olmadığına da bakılması gerektiğini ifade ederek, Sanığın Emlak Dünyası isimli iş yerinin sahibi olan ve eski eşi H.T. ile evlilik hazırlığı yapan H.E. ile olaydan 2 ay önce görüşüp, “Çocuğumla görüşmeyeceksin. Çocuğum benim kırmızı çizgimdir” diyerek, uyardığını söyledi. Sanığın ifadesinde eski eşiyle bir sorunu olmadığını söylediğini ancak tanıklardan alınan ifadelerde eşiyle gerginlik yaşadıklarının kayda geçtiğini açıkladı. Sanığın eki eşiyle tartışmalardan gerek ona gerekse çevresindeki şahıslara, asıl patlatmayı ben yapacağım dediğini açıkladı.

Yargıç, tüm olguları değerlendirdikten sonra iddia makamının sanık hakkındaki patlatma suretiyle mala zarar verme suçunu işlediğini ispatladığına vurgu yaparak, sanığı yargılandığı davalardan suçlu bulup mahkûm ettiklerini açıkladı.

Mahkûmiyet kararından sonra savcı Hasan Boşnak, 2011 ve 2017 yıllarına ait patlayıcı madde taşıma ve tasarrufu suçlarından sabıkası olduğunu belirtti. Boşnak, sanığın Güzelyurt’ta meydana gelen motosiklet sirkatı suçunun da dikkate alınmasını talep etti. Sanık, sirkat suçundan itham edildikten ve davayı kabul ettikten sonra ceza kararı açıklandı. Yargıç Barkın, patlamanın olduğu saatlerde yayaların yolu kullandığını, trafiğin yoğun olduğunu, birçok kişinin zarar görebilecek noktada olduğunu ifade etti. Yargıç, sanığın başkalarını düşünmeden eski eşine ve onun birlikte olduğu şahsa kızgınlık duygusuyla hareket ettiğini belirtti. Yargıç, can güvenliğine yönelik suçlarda artış yaşanırken, sokaklardaki güvenliğin azaldığını belirterek, şiddet içerikli suçlara hoş görüyle yaklaşamayacaklarını ifade etti. Yargıç, patlatmayla mala zarar verme suçunun ömür boyu hapis öngördüğünü, bu tür suçların kamu güvenliğini ve huzurunu bozan, birçok kişiye zarar verebilecek suçlar olduğunu belirterek, bu hususun sanık aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini açıkladı. Yargıç, sanığın sağlık sorunlarının olmasını, 14 yaşında bakıma muhtaç çocuğu olmasını ve patlamada sadece maddi zarar oluşup, can kaybı yaşanmamasını lehine değerlendirdiklerini belirtti. Yargıç, tüm olgular ışığında sanığı 10 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.