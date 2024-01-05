“Aşşa” (Paşaköy) kökenli 70 Rum “kayıp” kalıntısı arasında bulunan ancak ne Paşaköy kökenli kayıplar ne de 1974 kayıpları arasında kimliği tanımlanamayan kayıp kalıntısının gizemini korumakta olduğu bildirildi.

Fileleftheros, sözde “Aşşa” (Paşaköy) muhtarı Yeorgios Yoannu’nun, “Aşşa Muhtarlığı” ve “Aşşa Kayıp Yakınları Komitesi” adına bütün kayıpların akıbetlerinin belirlenmesi talebini canlı tutmak adına Rum Meclisi Kayıplar Komitesi’ne bilgi notu sunduğunu, gizemli kalıntının da bu notta yer aldığını yazdı.

Gazeteye göre, gizemli kalıntı 13 yıl önce saptanan gömü yerindeki kazılarda çıkartılan 70 Paşaköy kökenli kayıp kalıntısı arasında bulundu ancak kimliği ne Paşaköy kökenliler ne de 1074’te kaybolanlar arasında tanımlanabildi.

Kimliği tanımlanamadığı için “bilinmeyen X” olarak anılan kalıntının kimlik tespitinin, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çabasına rağmen yapılamadığı belirtilen haberde, “bilinmeyen X”in hiç ilgisi yokken, 70 Paşaköylü Rum’un bulunduğu toplu mezara nasıl girdiğinin soru işareti olduğu belirtildi.