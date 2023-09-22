Siyasi partiler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in BM Genel Kurulu’nda yapmış olduğu konuşmayı değerlendirdiler.

Fileleftheros gazetesi, Rum siyasi partilerin, Hristodulidis’in konuşmasının çoğunlukla olumlu değerlendirdiklerini yazdı.

Habere göre, DİSİ yaptığı açıklamada “Türkiye’nin pozisyonun maalesef kabul edilemez ve kışkırtıcı olmaya devam ettiğini” belirtirken Hristodulidis’in çabalarına destek belirtti.

Çözüm zeminine yönelik ısrarlarının ve Crans Montana’da üzerinde anlaşmaya varılanların, uluslararası toplumun baskısını Türkiye’ye çevirmek için temel önkoşulu teşkil ettiğini ifade eden DİSİ, her türlü diplomatik ve siyasi aracın, ortak bir şekilde Yunanistan’la da koordinasyon içerisinde değerlendirilmesi gerektiğine de dikkati çekti.

AKEL açıklamasında Αnkara’nın tutumunu eleştirirken Hristodulidis’in Kıbrıs sorununu ve Türkiye’nin, “kapalı Maraş bölgesinde, Münhasır Ekonomik Bölge ve Pile içerisindeki yasa dışı faaliyetlerine” dikkat çekmesini doğru olarak nitelendirdi.

AKEL açıklamasında ayrıca Hristodulidis’in sadece lafta değil, somut ve elle tutulur önerilerle, Guterres çerçevesi gibi önemli konularda spesifik olması gerektiğini de belirtti.

Hristodulidis’in konuşmasını özlü olarak nitelendirirken birçok mesaj içerdiğini belirten DİPA, Hristodulidis’in AB’nin Kıbrıs sorununa etkin bir şekilde katılması vurgusu yapmasının da doğru olduğunu ifade etti.

DİPA, Hristodulidis’in TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik mesajının da önemli olarak nitelendirdi.

EDEK ise açıklamasında Hristodulidis’in, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC’nin tanınması yönündeki kabul edilemez talebine verdiği yanıtı memnuniyet verici olarak nitelendirdi.

EDEK açıklaması çerçevesinde Türk “uzlaşmazlığının” kararlı bir şekilde göğüslenmesi için Rum tarafınca bir taktiğin geliştirilmesi gerekliliğinden de söz etti.