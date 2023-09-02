Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nun sahneye koyduğu 'Parkta Güzel Bir Gün' 4 Eylül Pazartesi günü, 'Arkın Group Girne Fest 23' programı dahilinde, Ramadan Cemil Meydanı'nda, saat 20:30'da, ücretsiz olarak seyirci ile buluşuyor. Kieran Lynn’nin yazdığı ve Kıymet Karabiber’in yönettiği oyunda; Melihat Melis Günalp, İzel Seylani ve Aytunç Şabanlı rol alıyor.

OYUNUN KONUSU

Oyunda, parkta güzel bir gün geçirmek isteyen Olivia ve Arthur’u bir ülkenin bantla çizilen yeni sınırı ikiye ayırır. İşe yeni başlayan sınır muhafızının sert bakışları altında iki ülke arasında sıkışıp kalan çift, giderek içinden çıkılmaz bir hal alan bu absürd durumun esiri olurlar. Bizi ayıran hayali çizgileri ve bu çizgileri kırmanın ağır yaptırımlarını konu alan acı-tatlı bir komedi Parkta Güzel Bir Gün...