Polisin verdiği bilgiye göre, bugün saat 18.00 sıralarında Mete Boyacı'ya ait HB 492 plakalı traktörde, muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devresi nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Polisin verdiği bilgiye göre, bugün saat 18.00 sıralarında Mete Boyacı'ya ait HB 492 plakalı traktörde, muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devresi nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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