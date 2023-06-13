Polisin verdiği bilgiye göre, bugün saat 18.00 sıralarında Mete Boyacı'ya ait HB 492 plakalı traktörde, muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devresi nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.