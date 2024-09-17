Girne’de park halindeki araçtan 4 bin TL çalan kişi tutuklandı.

Gazimağusa Limanı Su Temin Projesi'nin İhale Sözleşmesi İmzalandı Gazimağusa Limanı Su Temin Projesi'nin İhale Sözleşmesi İmzalandı

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Girne’de Cambaz Ali Sokak’taki araç park yerinde bir şahsa ait aracın torpido gözünde muhafaza edilen 4 bin TL nakit paranın 15-16 Eylül tarihleri arasında çalınmasının polisin bilgisine gelmesiyle meselede zanlı olarak görülen Y.K.(K-24) tutuklandı.

Öte yandan bu sabahın ilk saatlerinde Gazimağusa’da polis ekipleri tarafından yapılan denetimde iş yeri kapatma saatine uymayan bir market işletmecisine yasal işlem yapıldı.

 

 

Kaynak: rss