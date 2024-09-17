Girne’de park halindeki araçtan 4 bin TL çalan kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Girne’de Cambaz Ali Sokak’taki araç park yerinde bir şahsa ait aracın torpido gözünde muhafaza edilen 4 bin TL nakit paranın 15-16 Eylül tarihleri arasında çalınmasının polisin bilgisine gelmesiyle meselede zanlı olarak görülen Y.K.(K-24) tutuklandı.

Öte yandan bu sabahın ilk saatlerinde Gazimağusa’da polis ekipleri tarafından yapılan denetimde iş yeri kapatma saatine uymayan bir market işletmecisine yasal işlem yapıldı.