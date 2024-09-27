Fransa'nın başkenti Paris'te öğrenciler, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze'ye destek için gösteri düzenledi.

Filistin destekçisi öğrenciler, kötü hava koşullarına rağmen Paris'te Pantheon Meydanı'nda bir araya geldi.

Öğrenciler, Paris 1 Pantheon-Sorbonne Üniversitesinin, iki İsrail üniversitesiyle olan işbirliğini sonlandırmasını talep etti.

Filistin ve Lübnan bayraklarıyla "Soykırımı durdurun" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarına son vermesini istedi.

Omuzlarında Filistin kefiyesi taşıyan göstericiler, "Yaşasın Filistin", "İsrail katil, Sorbonne suç ortağı" ve "Özgür Filistin" sloganları attı.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinden milletvekili Thomas Portes da gösteriye katıldı.

Gösteride konuşan Yasmine isimli öğrenci, Kudüs İbrani Üniversitesinin Filistinli aileleri yerinden ederek genişlediğini söyledi.

Yasmine, Paris 1 Pantheon-Sorbonne Üniversitesinin, Kudüs İbrani Üniversitesi ile işbirliği yaparak Filistin topraklarının gasbedilmesini "normalleştirdiğini" ifade ederek, bu durumu kınadı.

Öğrenci Manel de Paris 1 Pantheon-Sorbonne Üniversitesinin işbirliği yaptığı iki İsrail üniversitesini, "Gazze'deki soykırıma ortak olmakla" suçladı.

Manel, İsrail'e Filistin topraklarını iade etmesi çağrısı yaptı.

AA muhabirine konuşan Matheo isimli öğrenci de İsrail üniversitelerinin, "İsrail'in soykırım politikası için basamak görevi gördüğünü" söyledi.

Matheo, bu üniversitelerin İsrail ordusuna hazırlık eğitimi verdiğini, bu orduyla ekonomik işbirlikleri yaptığını ve çatışma bölgelerinde kullanılan askeri ekipman geliştirdiğini belirtti.