Uygulanması beklenen yeni otopark tarifesine göre Paris sokaklarında SUV araç park etmenin bedeli saat başına 18 euro olacak.

Fransa'nın başkenti Paris'te halk, küresel ısınma ile mücadele kapsamında, başkentte özellikle SUV araçların sayısını azaltmayı öngören bir teklifi kabul etti.

Halk oylamasına katılanların yüzde 54,55’i, Paris plakası taşımayan SUV araçların park ücretinin üç katına çıkarılmasına “evet” dedi.

Uygulanması beklenen yeni otopark tarifesine göre Paris sokaklarında SUV araç park etmenin bedeli saat başına 18 euro olacak.

Paris Belediyesi tarafından başkentte 39 merkezde düzenlenen halk oylamasına katılım oldukça düşük seyretti.

Katılım yüzde 5,7'yi geçmezken, 1,3 milyondan fazla seçmen içinde sadece 78 bin 121 seçmen oy kullandı.

Sosyalist Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun fosil yakıtlara karşı aldığı bu önlemin kabul edilmesiyle kent dışından gelen büyük motorlu araçların sokaklarda üç kat daha fazla park ücreti ödemesi zorunlu olacak.

Hidalgo, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "SUV'ların Paris'in dar sokaklarında çok fazla yer kapladığını, çevreyi çok fazla kirlettiğini, sağlığı ve gezegeni tehdit ettiğini ve küçük arabalardan daha fazla trafik kazasına neden olduğunu" savundu.

Belediyenin önerdiği artırılmış park ücretleri, şehir dışından gelen 1,6 ton ya da daha fazla ağırlığa sahip fosil yakıtla çalışan ya da hibrid motorlu SUV'lara ve eğer tamamen elektrikli ise 2 ton ya da daha fazla ağırlığa sahip SUV'lara uygulanacak.

Bisikleti teşvik eden Paris Belediyesi, 2026'ya kadar kent içi ve banliyölerdeki ana bisiklet yollarının sayısını artırmak ve hazır olan yolları daha güvenli hale getirmek için 180 milyon euroluk bütçe ayırdı.

Paris'in SUV tarzı araçlara savaş açmasının bir başka nedeni de dünya genelinde bu tür araç sayısının 2010'dan beri yaklaşık yedi kat artarak 330 milyona ulaşması.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın 2023 raporuna göre bu araçlar tipik bir orta boy otomobilden yaklaşık yüzde 20 daha fazla yakıt tüketiyor ve 2022 yılında Brezilya'nın toplam emisyonunun yaklaşık iki katına denk gelen karbondioksit (CO2) salımına neden oluyor.