Paris, 15 Mart 23 (TAK): Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez'in, başkentin sokaklarında yığılan çöplere ilişkin Paris Belediyesine ihtarname gönderdiği belirtildi.

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Fransız BFMTV kanalının haberine göre Nunez, sokaklarda toplanmayan çöplerin durumuna ilişkin Paris Belediyesine ihtarname gönderdi.

Nunez, çöplerin toplanması için belediyeyi gerekli adımları atmaya çağırırken, ihtarnamede çöplerin sokaklara yığılmasının getirdiği sağlık ve güvenlik risklerine değinildi.

Öte yandan Paris Belediyesi başkent sokaklarında 7 bin 600 ton çöp biriktiğini belirtti.

(AA/AK/GÜL) 