Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Bizde belli kesimlerde moda haline gelmiştir…
Kendi görüşüne yakın kişiler polislik ya da yargılık olunca araştırmadan soruşturmadan ona sahip çıkarlar!
Şimdi bu kesim diyor ki;
“Kazım Denizci’nin yanındayız…”
Kazım bizim de çok eski arkadaşımız…
Fikirlerimiz örtüşmese de aramızda en azından şimdiye kadar hep saygı duyguları ön plana çıkmıştır!
Tam bir emekçidir, ekmeğini taştan çıkaracak kadar da çalışkandır…
Biz alın teri ile çalışanlara hep saygı duymuşuzdur, onlar bu ülkenin gerçek emekçileridir!
Ama gelin görün ki emekçi dediğimiz kesimlerin de özgürlüğü, başkalarının özgürlüğünün başladığı yere kadardır…
Durum ulusal meseleler olunca da bambaşka bir hal almıştır!
…
Kazım Denizci ne ile suçlanıyor;
Terör örgütüne yardım ve yataklık yapmakla!
Paylaştığı bir yazı ile kendisine böyle bir suçlama yapılmış…
Peki o yazıda ne deniliyor?
“Örgütümüz gereken açıklamayı yapmıştır. Ben görevimin başındayım. Faşist AKP-MHP rejimiyle hesaplaşmak her Kürt gerillası gibi benim de en temel görevimdir.
Buna da layık olacağımı belirtiyorum…”
Bu ifadeler Denizci’ye ait değil ama ülke güvenliği ön planda tutulduğu zaman doğal olarak suç örgütüne destek olmakla eş değer oluyor…
Bu yazıyı kaleme almadan önce birkaç arkadaşa da sordum;
Kürt gerillası derken ne demek istiyor diye…
Hepsinden de ‘PKK’ cevabını aldım!
…
Kazım Denizci önce göz altına alınıp ifadesi alındıktan sonra tutuksuz yargılanma kararı alındı ve serbest bırakıldı…
Bu arada yine belli kesimler şu yorumlarda bulundu;
“Fikir, ifade ve basın özgürlüğüne baskı yapıyorlar…”
Haliyle bize de şu soruyu sormak düşüyor;
PKK terörüne destek veren bir yazı hele de terörist başının resmiyle yazılıp, bunun paylaşımının fikir ve basın özgürlüğüyle ne alakası var?
Binlerce kişiyi, bebek, yaşlı, öğretmen demeden katletmiş bir terör örgütü nasıl olur da böyle sahiplenilir, biz de bunu anlayamayız…
Sonuçta son sözü yargı söyleyecek ve o karara da saygı duyacağız!
Ama şunu da söylemek şart olmuştur;
Biz Kazım Denizci’nin yanında filan değiliz…
Zira bu olayda gazeteciliğin G’si bile görülmemektedir!
Ayrıca gazetecilik devletin düşmanlarına kucak açmak hiç değildir...
…
Memleket meselelerine gelince işler tam anlamıyla allem galem…
Hükümet ortakları arasında tuhaf şeyler olmaya başladı!
Vakıflar Bankası ile Koop-Bank’ın UBP’den alınıp DP’ye verilmesi konusu hala tartışılırken perde gerisinde seçim ittifakı olduğu iddiaları yapılıyor…
DP bu konuda hiç gecikmeden ilk atağını yaptı ve Vakıflar Bankası yönetim kurulu başkanı Ercan İbrahimoğlu’nu görevden alarak kendisine yakın bir ismi aynı makama görevlendirdi!
Tabi ki ortalık karıştı…
Ercan İbrahimoğlu bankacılık konusunda çok tecrübeli bir isim olduğu için bu görevden alınmanın yasal olmadığı gerekçesi ile ara emri aldırdı ve halen görevine devam ediyor!
Hükümet ortakları nasıl böyle bir karar üretiyor bunu da anlamak mümkün değil…
Merkez Bankası’nın isteğiyle bir süre önce yeni tüzük hayata geçirildi ve bu makamlarda görevlerin 3 yıl geçerli olması sağlandı!
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UBP’nin atadığı Ercan İbrahimoğlu 1.5 yıldır bu görevi sürdürüyor ancak kendi partisinin bile haberi olmadan görevden alındı ve DP buraya başka bir ismi atadı.
Devlet bankalarında atamalarda Merkez Bankası’nın tam yetkili olduğu gerçeği ortada dururken burada tüzük tanımazlık meselesi vardır…
Kabul edilebilir gibi de değildir!
Ayrıca hükümet ortakları arasında ne biçim bir ittifak vardır ki kurumlar el değişince ansızın böyle atamalar gerçekleştiriliyor, hem de yasa-tüzük filan göz ardı ediliyor…
Atama konularını bile evcilik oyununa çevirmişlerdir, bireysel ve partisel menfaatlerin ön planda tutulduğu kararlar bu ülke hayrına olmayacaktır!
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MESAJ KUTUSU
Sayın Rifat GÜNAY, daha öncede uyarmıştık devlet bankalarında yapılan yeni atamalar iyice kafa karıştırmaya başladı. Kendilerine sizin makamın tam yetkili olduğunu bir kez daha hatırlatmanız gerekiyor değil mi? Merkez Bankası kararları bile artık kaale alınmıyorsa siz de gereğini yapın artık…
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Sayın Engin YEŞİLADA, TUTDER Başkanı olarak yerli suların kanserojen madde içerdiği konusundaki açıklamanız teyide muhtaç olduğu için bu konuda resmi evraklar ve analiz sonuçlarıyla kamuoyuna detaylı bir açıklama yapmanızı isteyen yoğun mesajlar gelmeye başladı. Umarız açıklamanızda ticari menfaatler yoktur!
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Sayın Ahmet SOYALAN, emeklilik günlerinize Türkiye’de kendi aracınızla yapacağınız ziyaretlerle başlayacağınızı öğrendik, keyifli tatiller dileriz. Bu arada İstanbul’da bir daire satın aldığınız da konuşuluyor, sanki de sahil kentlerini tercih etseydiniz daha doğru bir karar olacaktı değil mi?
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Sayın Ercan İBRAHİMOĞLU, yasa ve tüzüklere karşı durarak görevden alınmanız nedeniyle başlattığınız hukuk mücadelesi hem diğer bürokratlar hem de kamuoyu tarafından ilgiyle izlenmeye başladı. Bakalım bundan böyle tek taraflı alınan ara emrinden sonra yargı nasıl bir karar üretecek?
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Sayın Zeki ÇELER, yerel seçim sürecinde mevcut başkanı sulayıp enkaz edebiyatı yapmanız yerine aksine kendi özel projelerinizle seçim çalışmalarınızı yürütmeniz öneriliyor. Özellikle de genç kesimler üzerine odaklanırsanız başarı şansınız da o kadar çok olacaktır…
…ünket
Sayın Ahmet LATİF, bölgenizde UBP küskünlerinin yarısından çoğunun yerel seçimlerde oylarını size yönlendireceği konusunda yorumlar yapılmaya başlandı. Bu arada UBP özellikle son hafta büyük bir sürpriz ve atak yapacak diye duyduk, hadi bakalım gazanız mübarek olsun…
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Sayın Çağın ZORT, babanızın açık kalp ameliyatının başarıyla sonuçlandığına sevindik büyük geçmiş olsun. Siz gençler anaya babaya ne kadar çok ilgi gösterir onların yanında olursanız en büyük ilaç ve mutluluk da onların olacaktır…
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Sayın Bünyamin YÜKSEKBAŞ, DP içinde parti içi muhalif yayınlar yapmanız dikkatlerden kaçmıyor. Partinizde yerel seçimler sonrası büyük bir iç savaş yaşanacağı göz önünde bulundurulursa belli ki bu konuda liderlik siz de seza düşecek gibi gözüküyor…
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Sayın Mahmut ÖZÇINAR, bölgenizdeki seçim çalışmalarında rakipleriniz medyayı da arkanıza alarak etkili muhalefet yapmaya başladı. Eski ve kurt politikacı olarak bunun önüne geçmezseniz durum hiç de beklediğiniz gibi olmayabilir, bizden uyarması!
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Sayın Kudret AKAY, ülke genelinde yerel seçim anketi yapmaya devam ederken kesin sonuçları ne zaman açıklayacağınız merak konusu olmuş ki bu konuda meraklı sorular gelmeye başladı. Yorumlarınız da hayli ilgi çekiyor ama vatandaş sizden anket sonucu da bekliyor…
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