Derviş Gezer

Neyse ki Türkiye son dakika yetişti.
Yoksa ne emekli, ne sigortalı yılbaşı yapamayacaktı.
Hem maaş kaygısı bitti.
Hem de farklı kaynaklar sağlandı.
Ki 2021 için de kaynak akışı sağlanacak.
Şimdi artık iş Hükümette.
Kaynak akışı sağlayacak projeler yapılacak mı?
Yapılan projeler takip edilecek mi?
Takip edilen proje hayata geçirilebilecek mi?
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Yanısıra Hükümet programı önemli.
Halka verilen taahhüt yerini bulacak mı?
Çünkü Hükümetin süresi kısıtlı.
İlan edilen seçim tarihi de belli.
Zaten şimdiden Aralık bitti.
Bu yüzden herkesin elini çabuk tutması gerekiyor.
Partiler erken genel seçime hazırlanacak.
Ersan Saner ise UBP kurultayına hazırlanacak.
Ve bu arada bekleyen sorunlar ele alınacak.
Halka yönelik icraatlar yapılacak.
Halkın sorunlarına deva bulunacak.
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Hükümetin işi çok kolay dedğil.
Ancak avantajları var.
En önemli avantaj da kaynak olması.
Geriye iş yürütmeye kalıyor.
Yani kabineye.
Pandemi sağlıklı bir durumda yönetilmeli.
Pandemi sonrası planlanmalı.
Ekonomik daralma giderilmeli.
Turizm geleceğe hazırlanmalı.
Üniversiteler ayakta tutulabilmeli.
Bu maddelerin her biri hayati.
Her biri çok önemli.
Ve hepsi de çözüm bekleyen sorun yumağı.
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Artık görev Hükümetin.
Ellerini çabuk tutmalı hepsi de.
İlk günler hızlı geçer.
O toplantı senin bu toplantı benim koşuşturma olur.
Gelen giden ziyaret eden de çok olur.
Ve gün sonunda “ne çok iş yapmışım” yanılgısı oluşur.
Ama gerçekte arpa boyu yol alınmamıştır.
İşter tek dikkat edilmesi gereken bu.
Tek yapılması gerekense icraat.
Ki zaten başarının da esas yolu icraattan geçiyor.