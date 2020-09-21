Serbest Kürsü / Levent Özadam
Çok önceden alınması gereken bir karardı...
Yurt dışından gelen yolcuları ya otellere yerleştirdik ya da yurtlara!
Buralara ciddi paralar ödedi bu devlet...
Hatta pandemi otelleri ve yurtları neye göre belirleniyor diye tartışmalar yaşandı, bazılarına bu dönemde bile kıyak geçildi diye suçlamalar yapıldı!
Elbette ilk alınan kararlardı bunlar ama vaka sayısı arttıkça maddi külfet de artınca Bakanlar Kurulu yeni kararlar üretmeye başladı...
Geç de olsa doğru olan kararı aldılar!
Bugün yarın açıklanır...
Yeni süreçte gelen yolcular otellerde ve yurtlarda değil artık evlerde karantina altına alınacak!
Peki bunlar nasıl gözetim altında tutulacak?
Telefonla izleme çok güvenli olmayınca yenin kararlar üretilmeye çalışıldı...
Yine doğru bir kararla artık gelenlere bileklik takılacak!
Günün 24 saati gözetim altına alınacak...
Karantinadan kaytarmasınlar diye!
...
Sevindirici bir haber olsa da hafta sonu bu kez de alınacak olan bileklikler konusunda bazı ihbarlar almaya başladık...
Zira bedava almayacağız bunları!
Sayısı on binleri bulan bileklikleri kim temin edecek?
Bilindiği gibi sağlık konusundaki alımlarda Merkezi İhale Komisyonu devre dışı bırakıldı...
Sağlık Bakanlığı tek yetkili!
Yetki tek bir yerde olunca da şaibe yaşanması olasılığı fazla oluyor...
İşte bize yapılan ihbarlar da bu yöndeydi!
Daha bileklik alımı kararı resmileşmeden, temin edecek şirket çoktan belirlenmiş bile...
Yine perde gerisinde birileri devrede!
Ahbap çavuş ilişkileri...
Devletin ensesinden yüksek kazançlar!
Haliyle rantın bir şekilde pay edilmesi iddiaları...
Bakanlık konuyu geçiştirmemelidir!
Bileklikleri temin edecek şirketin ismini açıklamalıdırlar...
Bu işin maliyetini de!
Kim vurduya gitmesin diye...
Sadece bunları değil sağlığın yetkisine verilen tüm alımları da!
Özellikle de bazı cihazlarla uyum sağlamayan kitleri de...
Önyargılı olmak istemesek de, bu ülkenin sistemini iyi bildiğimiz için, ihalesiz alımlarda neler döndüğünü tahmin ettiğimiz için bu konuda şeffaflık ve açıklık şarttır!
Zira buralara ödenen paralar gökten zembille inmiyor...
Aksine halkın ensesinden yapılıyor alımlar!
Para suyunu çekti madem evde karantina dönemi başlıyor...
Bundan böyle alımlara daha çok dikkat etmeli, haksız yere birilerini zengin etmemeliyiz!
...
Para konusuna devam edelim...
El-Sen aldığı bir kararlarla elektrik yüzsüzlerinin şalterlerini indirmeye başladı!
Şimdi bu kararın önüne geçilmeye çalışılıyor...
Kurum yönetiminin böyle bir kararı yok diye!
O zaman kurum yönetimine sormak lazım...
Tabi ki oradaki yönetimleri belirleyen siyasilere de!
Kurumun bu kadar alacağı birikmişken yıllardan beridir niye müdahale edilip borçların tahsiline gidilmedi...
Hepimiz çok iyi biliyoruz ki kuruma ödenmeyen her bir kuruş, vatandaşın faturasına yansıtılıyor!
Burada kuruma yönetici atayan tüm hükümetler sorumludur...
Kurumun ensesinden kimlere kıyak çekiliyor!
Kullandıkları elektrik üzerinden para kazanan kişi ve kuruluşlar kuruma niye borçlarını ödemiyor...
Ödemelere hangi siyasiler müdahale ediyor?
Vatandaş iki fatura ödemeyince şalterler inerken, milyonlarca borcu olanların ayrıcalığı nedir?
Sendikanın bu açılımını yürekten destekliyoruz...
Bu konuda sivil itaatsizlikse, eylem devam etmelidir!
Ta ki yüzsüzlerin aklı başına gelinceye dek...
...
Hafta sonu gündemi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun el öpüp öpmediği meselesiydi...
Sucuoğlu’nun derdini anlatmak için dilinde tüy bitti!
Aslında olay bir algı operasyonundan başka bir şey değildi...
Kim bilir belki de seçimlere yönelik operasyonlar bunlar!
Sucuoğlu üzerinden Tatar’ı vurmak...
Bu konuda laiklik elden gidiyor diye feryat edenler bile var!
Atatürkçülük üzerinden siyaset yapıyorlar anlayacağınız...
Sahi iki sene öncesinin kamera kayıtları niye şimdi paylaşılmaya başlandı?
Önce Tatar, sonra Sucuoğlu, bir tesadüf olabilir mi?
Asıl sorgulanması gereken burada dergahların yasal olup olmadığının sorgulanması olmalıydı...
Eğer yasal ile bu patırtı niye!
Yasal değilse hala nasıl oluyor da kapılarına kilit vurulmuyor...
Acaba devletimiz devlet olmanın gerekliliklerini yeteri kadar yerine getiremiyor mu?
O zaman devlet üzerinden siyaset yapmanın manası nedir?
Bu arada Lefke’deki dergaha daha kimlerin el öpmek için sıra beklediğini bir bilseniz dudağınız uçuklardı...
MESAJ KUTUSU
Sayın Olgun AMCAOĞLU, Sağlık Bakanlığı’nın ihalesiz olarak temin edeceği on binlerce vaka takip bilekliği alımına dikkat. Eski bir müsteşar ile bir bakanlık sekreterinin adı anılmaya başlandı. Bu alımlarda gözünüzü dört açmanızın istendiği yoğun mesaj trafiği var...
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Sayın Dursun OĞUZ, denizdeki su borusu arızasının günüden önce bitip suyun verilen tarihten daha erken geleceğini memnuniyetle öğrendik. Zira belediyeler bu konuda çaresiz kalıp şebekelere su vermekte çok zorlandılar. Haliyle olan yine vatandaşa oldu ve çağdışı görüntüler yaşanmaya başladı...
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Sayın Ayşegül Baybars KADRİ, yeni kararla barlar bile kapatılırken en yakın temasın olduğu gece kulüplerinin hala açık kalmasının geçerli bir nedeni olabilir mi? Ya da bu konuda hükümete bir yerlerden baskı yapıldığı iddiaları doğru mudur? Bu arada bu mekanlar gerçekten denetleniyor mu?
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Sayın Salih YÜCESOYLU, Kop-Süt’ün yönetiminden iki aylığına görevden uzaklaştırıldığınız yönünde mesajlar gelmeye başladı. Kuruma yıllardan beridir önemli katkılar yapan birisi olarak kamuoyuna detaylı bir açıklama yapmanız doğru bilgilendirme açısından iyi olacak sanki değil mi?
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Sayın Ali YAMAN, Dairenize bağlı Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nin müdürünün akıbeti konusunda çeşitli söylentiler yapılmaya başlandı. Okul öğretmenleri bu durumdan fazlasıyla rahatsız, Londra’dan gülücüklerle selfi yapan yönetici arkadaşın soruşturması yapılıyor mu?
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Sayın Mustafa AKTUĞ, Lapta Belediyesi’ne 5 yıl önce alınan akıllı su sayaçları arıza gösterip devre dışı kalınca bu alımlar için soruşturma başlattınız mı? Bu cihazlar alınırken kimler aracı olmuş bunların gün yüzüne çıkması artık şart olmuştur...
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Sayın Narin Ferdi ŞEFİK, karantina sürecinde olanların Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanamayacak olması demokrasi açısından bir zaaf olarak nitelendirilmeye başlandı. Bakalım uyarılara karşı nasıl bir çözüm üreteceksiniz?..
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Sayın Türel ÖZDAŞ, Güzelyurt’da UBP camiası aradaki kırgınlıkların giderilmesi için resmen seferber olmuşlar. Hatta bu konuda bazı suçlamalar da yapılıyor şimdiye kadar parti üzerinden yaptığınız kazanımlar sorgulanmaya başladı.
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Sayın Adil ÖZYILKAN, her türlü aksaklık ve bazı meslektaşlarınızın engellemelerin rağmen ülkenin en büyük hastanesinde aldığınız önlemler büyük bir çoğunluk tarafından taktirle izleniyor. Bu dönem artık kulaklarınızı tıkayıp sadece hizmete devam edeceksiniz, başka da bir şansınız yok...
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Sayın Gülgün VAİZ, korona konusunda gözlük kullanmanın daha zor olduğunu açıklamanızdan sonra gözlük satışlarının patladığı gözlemleniyormuş. Hatta çarşıda işporta gözlükler bile artık yok satıyormuş, bu konuda elinizde bilimsel bir veri var mıydı?
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Sayın Ali PİLLİ, barların kapatılması konusunda bize göre doğru bir karar ürettiniz ancak gece kulüplerinin hala hizmette olması konusundaki zihniyetinize bir anlam veremedik. Acaba müşteriler arasında o ilişki sosyal mesafe kurallarına nasıl uyum sağlanarak yapılabiliyor? Hadi açıklayın artık bu baskının ardında hangi siyasiler var?