Rum Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yorgos Papanastasiu, Fransız Nexans şirketinin, Güney Kıbrıs-Girit arasında ve tam ters yönde deniz dibi araştırması yaptığını belirtti.

Haravgi gazetesi Rum Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun, Fransız Nexans şirketinden iki temsilci tarafından bugüne kadar yapılan çalışmalar konusunda bilgilendirildikten sonra açıklamalarda bulunduğunu yazdı.

Habere göre Papanastasiu, Nexans şirketinin, Güney Kıbrıs-Girit elektrik bağlantısı için kablo döşediğini anımsattı.

Papanastasiu, şirket temsilcilerinin kendilerine, Güney Kıbrıs’tan Girit’e ve Girit’ten Güney Kıbrıs’a, biri Güney Kıbrıs diğeri ise Yunanistan ulusal kara sularında bulunan iki farklı gemiyle deniz dibi araştırması yaptıkları bilgisini verdiğini söyledi.

Gemilerin ileriki günlerde uluslararası sulara girmesinin beklendiği bilgisinin de verildiğini ifade eden Papanastasiu, deniz dibi araştırması çerçevesinde gemilerin, her biri 15 santimetre çapında olan iki kablonun geçeceği koridorlar tespit ettiğini bunların ayrıca yakın yakın olmayacağını ifade etti.

Papanastasiu, Nexans temsilcilerinin, biri Norveç diğeri Japonya’da bulunan iki fabrikanın kablo üretimine başladığını da söylediğini belirtti.

İki fabrikanın çalışmasının nedeninin, “sıkışık” olan zaman takviminin korunması olduğunu belirten Papanastasiu, projenin şimdiye kadar Yunanistan Bağımsız Elektrik İletim Operatörü (ADMİE) ile kararlaştırılan takvim temelinde yürütüldüğünü ifade etti.

Bir soru üzerine Papanastasiu, Nexans ile yapılan sözleşmenin, deniz dibi araştırması, kablo inşası ve döşenmesi şeklinde üç bölümden oluştuğunu anımsatırken şirketin, kablonun ilk kilometrelerinin döşenmesine 2026 yılı içerisinde başlamasının beklendiğini de söyledi.

Papanastasiu açıklamasında ayrıca Nexans temsilcilerinin, zaman takviminde önemli bir değişiklik olmadığını, projenin herhangi bir kesintiye uğramadan aynı hızda devam etmesi durumunda maliyette de bir değişikliğin beklenmediğini, kendilerine ilettiğini ifade etti.

Projenin planlamasını yapan grubun 30 kişiden oluştuğu bilgisinin de kendilerine verildiğini söyleyen Papanastasiu, gemilerin uluslararası sulara girdiği zaman bazı sorunların beklenip beklenmediği şeklindeki soru üzerine, görüşmede teknik konuları ve daha çok projenin planlaması konularını ele aldıklarını vurguladı.