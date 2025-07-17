(Kamalı Haber)- Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan Rıza Bahadır Yurdagül mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Ömer Uluçay mahkemede olguları aktardı.

Polis, 16.07.2025 tarihinde saat 22.15 raddelerinde Lefkoşa'da Mehmet Akif Caddesi üzerinde huzur operasyonu kapsamında yapılan rutin araç kontrolünde zanlının kullanımında bulunan "ZNL 998" plakalı araç içerisinde yapılan arama sonucunda aracın orta konsolunda, film tablet içerisinde 300 mg'lık 5 adet Lyrica hap, zanlının üzerinde yapılan aramada ise giymiş olduğu pantolonun sağ cebinde yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, aynı gün Lefkoşa’da kalmakta olduğu ikametgahında yapılan aramada herhangi bir kanunsuz bir şey tespit edilmediğini söyledi. Soruşturmanın yeni başladığını, ele geçirilen emarelerin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.