Levent Özadam - Mesaj Kutusu

[email protected]

Bakan Pilli korkusunu açık ve net bir şekilde söyledi…

Önlem alınmazsa vakalar daha da artacak diye!

Yeni yıl korkulan bir dönemeçti ama gelin görün ki bakanlık belli kısıtlamalara çok cesaret edemedi, eğlence yerleri ile kumarhanelerde insanlar diz dize yeni yıla girdi…

Bir kere önünüzdeki günlerde vakaların hayli artacağı kesindir!

Vaka sayısı binleri bulunca kimse ah-vah etmesin…

Öncelikle otorite iflas etmiştir, denetim hiç yoktur, buna bir de vatandaşın umursuzluğu eklenince kaçınılmaz son ile hepimiz yüzleşeceğiz!

Bu arada Bakan Pilli’ye sormak gerek;

Seçim çalışmaları ve ziyaretleri devam ediyor mu diye?

Cevabını duyar gibiyiz…

Yüzlerce aday ve partili sabahtan akşama kadar ziyaretlerde koşuyor, akşam olunca da kendini meyhaneye atıyor!

Çünkü değil bakanlık kimse önlem almıyor…

İmam çuvallayınca da cemaatin ne yaptığı hepimizin malumudur!

…

Polis teşkilatımızın değerli müdürlerinden Eybil Efendi’nin sosyal medyada paylaşımı dün gündemin tepesine oturdu…

Allah acil zamanda şifalar versin Eybil Efendi diyor ki:

“Uzunca bir süredir LDH Onkoloji bölümünde yatmaktayım.

Bugün kemoterapi almaya başladım Üç gün sürecek.

İyi şeyler düşünmek istiyorum ancak birçok etken buna genelde engel oluyor.

EN ÖNEMLİ ETKEN ONKOLOJİ BÖLÜMÜNE HERKESİN ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GİRMESİ...

Ne antijen soran var ne pcr. Omikron aldı başını gidiyor Allah hepimizi korusun.

Bir güvenlik görevlisi koymak çok zor bir şey değil. Çocuklarımız okula gitmek zorunda kabul ama hani tedbir çocuklarımız için hepimiz ciddi şekilde endişeliyiz.

Kapı kapı oy isteyeceğinize toplanıp da bir karar üretin. Vakalar günden güne artıyor..”

Dikkatinizi çekerim bunları yazan bir polis komutanıdır…

Siyasilere isyan ediyor!

Tabi ki bunlar içinde Bakan Pilli’de vardır kesinlikle…

Kapıya bir görevli koyun diye adeta yalvarıyor!

Çünkü o binada kanser hastaları tedavi görüyor ve tabi ki yatıyor…

Bina gelen geçen hanına dönmüş!

Kimin girip çıktığı belli bile değil…

Orada yatanların can pazarında olduğunu ne bilen var ne duyan!

Kimsenin umurunda değil…

…

Tıp-İş Başkanı Mustafa Taşçıoğlu dün yine basın bildirisi gönderdi…

Hani şu ilk testi pozitif sonra da negatif çıkan!

Manidar bir durumdur ama onu geçelim…

Efendi diyor ki;

“Sağlık Bakanı Ali Pilli’den, Sendikamızın yaptığı sağlıkta aciliyet arz eden

sorunların çözümüne yönelik diyalog ve işbirliği çağrılarına halen yanıt

alınamamıştır. Sağlık Bakanının olumsuz tutumu, diyalog yolunu tıkayan

konuşma ve tavırları sonucu olarak önceden başlattığımız ve devam eden

eylemlere ilaveten 5 Ocak 2022 tarihinden itibaren Girne Akçiçek Hastanesinde

de poliklinik hizmetleri verilmemeye başlanacaktır…”

Girne Akçiçek Hastanesi de artık bugün kapıya kilit vuruyor yani!

Adam resmen tehdit ediyor…

Aksine hekimler olarak bu sıkı günde devlete destek olacaklarına!

Hatta özeldeki işlerini bir yana koyarak kamu yararına çalışacaklarına tam aksini yapıp, hasta haklarını da ayaklar altına alıp külhanbeyi gibi kendini devletin üzerinde görüyor…

…

Sevgili okurlar yaşanan süreç artık kontrolden çıkmıştır…

Sağlıkta sistemsizliğin sistem olduğu bir ülkede aslında fazla bir şey beklemek saflıktan başka bir şeydir!

Gittiğimiz yol da yok değildir…

O zaman bugünkü yazıyı da ilgili bir fıkra ile sonlandıralım:

…

“Amerikalılar yeni bir uçak geliştirmişler. Ve bu

uçağı denemek için Arabistan'a götürürler. Bir Arap pilotunu uçağa

bindirirler ve uçak havalanır. Arap pilotu uçağı kullanırken 4 motordan

biri patlar.



Göstergelerde "Don't panic. This is American technology" yazısı görülür.



Pilot rahatlar. Daha sonra bir motor daha patlar ve göstergede aynı

yazı görülür. Biraz sonra iki motor aynı anda patlar ve hiç motor

kalmayınca Arap pilot panikler.



Tam bu esnada göstergelerde "Don't panic. This is American technology" yazısı görülür ve uçak kendi kendine rahat bir şekilde yere iner.



Araplar şaşırır ve kendileri de böyle bir uçak yapmaya karar verirler.

Yaptıkları uçağı Amerikalılara denetlemek için bir Amerikan pilotunu

uçağa bindirirler. Uçak kalktıktan bir kaç dakika sonra bir motor

patlar.



Göstergelerde "Don't panic. This is Arabic technology"

yazısı görülür. Bir kaç dakika sonra ikinci motorun patlamasıyla aynı

yazı göstergede bir kez daha görünür. Durumu gören pilot:



-"Ulan bizim uçağın aynısını taklit etmişler. Ne taklitçi adam yav

bunlar" dedikten sonra kalan 2 motor da patlayınca uçağın kendiliğinden

yere ineceğini düşünürken; göstergede su yazıyı görür:



"Don't panic. This is Arabic technology. Please repeat after me; Eşhedu enla ilahe illallah, ve eşhedu..."

…

MESAJ KUTUSU

Sayın Faiz SUCUOĞLU, Lefkoşa ve G.Mağusa’dan bazıları ekip kurup genel seçimlerde önünüze takoz koymak için işbirliği kararı ürettiler. Başka partilerle de dirsek temasında oldukları iddia ediliyor, çok geçmeden önleminizi almanız öneriliyor, bizden uyarması…

…

Sayın Nazım ÇAVUŞOĞLU, bazı kulislerde sizin bu kez sandık dışı kalacağınız yönünde bir takım konuşmalar yapılmaya başlandı. Hatta iddiaya girenler bile var. Bu arada söylentileri çıkaranların bunları rakı sofrasında yaptıkları da görülmüş. Demek ki şişede durduğu gibi durmuyor diye boşa söylememiş olsalar gerek değil mi?

…

Sayın Mert TAŞKIN, adayı olduğunuz parti içinde sizin parti kökenli olmadığınız konusunda çeşitli eleştiriler yapılmaya başlandı. Anlaşılan bazı kesimler kontenjan adaylığınızı gerekçe gösterip seçim günü sizi epey zor durumda bırakacakları gözüküyor. Bu konuda bir açıklama yapmak ister misiniz?

…

Sayın Halil HIZAL, Lefkoşa’da partili partisiz bir çok kesimin ilgi odağı haline geldiğinizi biliyor muydunuz? Hatta bazı sohbetlerde genel başkanı bile hayli zorlayacağınız tahminlerinde bulunmaya başladılar. Bu arada siz de modaya uyup pozitif konuma geçmişsiniz, gelmiş geçmiş olsun…

…

Sayın Ersin TATAR, külliye konusunda çok da acele etmeyin deriz. Zira sizin partililer bile tepki mesajlarını yayınlamaya başladılar. Bu konularda zaman ve zemini iyi ayarlamazsanız toplumsal bir muhalefetle karşılaşabilirsiniz…

…

Sayın Sadık GARDİYANOĞLU, ülke genelinde her ilçede uzman bir ekip kurup mutlu sona hızla yaklaştığınız konuşulmaya başlandı. Parti içinde yaşanan kavgalara bulaşmazsanız pek ala ki ipi göğüsleyebilirsiniz. Özellikle de Lefkoşa Surlariçi’ne aman dikkat, kan gövdeyi götüreceğe benziyor!

…

Sayın Yasin YENİ, adaylığınız ile önce CTP’de bir savaşın yaşanmasına neden oldunuz şimdi de basın mensuplarını birbirine düşürdünüz. Reklamın iyisi kötüsü olmaz diyorsanız tabi ki siz de haklısınız. Bir de seçim kazandığınızı düşünürsek tantanayı asıl o zaman görün siz…

…

Sayın Behiç ANİBAL, Bağımsızlık Yolu adayı olarak daha yeni havaya girdiğiniz gözlemleniyormuş. Bu arada ekip olarak biraz daha sıkı çalışırsanız barajı zorlayacağınız konusunda yorumlar yapılmaya başlandı.

…

Sayın Özdil NAMİ, çok yakın dostlara sohbetlerde CTP’de geçen 18 yılın boşa geçtiğinden yana şikayetlerde bulunmaya başladığınız söylenmeye başladı. Bakalım sizin yerinize konulan aday, parti iç çekişmelerinin arasında meclisi zorlayabilecek mi?, zira o da sizin gibi çok değerli bir isim…

…

Sayın Serhat AKPINAR, ülke genelinde seçim çalışmalarının dozunu hayli yükselttiğiniz ve özellikle de genç kesimi arkanıza aldığınız konuşulmaya başlandı. Girne’de partiniz içinde de büyük bir çekişme var, sakın aralarına girmeyin deriz…

…

Sayın Celal ÖZKIZAN, Bağımsızlık Yolu’nun genel seçimlerde alacağı oy oranının barajı zorlayabileceği konuşulmaya başlandı. Özellikle de boykotçuların hızlı bir geri dönüş yaptığı belirtiliyor, biraz daha sokağa inebilirseniz zoru başarabilirsiniz…

…