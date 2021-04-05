Serbest Kürsü / Levent Özadam
İşin başından toplum olarak şunu kabul etmemiz gerekirdi…
Salgın dönemi şaşalı bir dönem değil, fakirlik dönemidir!
Eğer gerçekten de toplum olarak fakirleşseydik çok da büyük sıkıntı yaşamayacak kaderimize dua edecektik…
Ama gelin görün ki herkes fakirleşmedi işte!
Özel sektör gümledi, çık sayıda iş yeri kapandı, binlercesi işsiz kaldı…
Kamu çalışanları ise her zaman olduğu gibi arkasını devlete dayadığı için hiç ama hiç etkilenmedi!
Eşitsizlik özel sektörü sadece maddi olarak değil manevi olarak da olumsuz etkiledi…
Devletin bu gibi durumlarda çok da arkasında durmadığını hissetti…
Devletine olan güveni sarsıldı!
Bu dönem özel ile kamu çalışanları arasındaki zaten var olan uçurum daha da büyüdü…
Tamam pandemi bir anlamda fakirlikti ama!
Özel sektör ve esnaf çökerken, diğer kesim mutlu mesut yaşamaya devam etti…
…
Geçen hafta Maliye Bakanı Dursun Oğuz ile yaptığımız söyleşide hayat pahalılığının dondurulmasını da konuştuk…
Kendince haklı şeyler söyledi!
Günü değil geleceği kurtarmak için çaba sarf ettiklerini ifade etti…
Kasası boş olan bir maliyenin başında olan birisi için gerçekten zor bir durum ama!
Hayat pahalılığının geleceği kurtarmak için bir süre dondurulması vatandaş için değil geleceği kurtarmak gelecek için endişe duymasını sağladı…
Böyle bir dönemde her türlü sendikal eyleme karşıyız, herkesten anlayış bekliyoruz ama bu kez sendikaların yapacakları eylem ve greve artık kızamıyoruz!
Tamam 4 ay daha hayat pahalılığı vermeselerdi…
Ama ta ki işler düzelinceye kadar!
Hükümet bunu çalışanların alacak hanesine yazsa ve günü geldiğinde ödeneceğini söylese bu kadar patırtı kopmayacak çalışanlar da gelecek endişesine düşmeyecekti…
Onun içindir belki ilk başta doğru alınan bir karar devamında fakirliği daha da depreştirecektir!
…
Sendikaların HP konusundaki eylem kararına kızamazken, sözümüz sağlık sendikasına değildir…
Çünkü onların derdi bambaşka bir şey!
Devlet hastanelerinde yaşanan hekim eksikliği için onlar da greve yapacaklarını duyurdular…
İstekleri yerine getirilinceye kadar da grevleri devam edecekmiş!
Belki ilk bakışta doğrudur, devlette hekim eksikliği vardır ama başka bir açıdan da bakmak gerekir olaya…
Bu memlekette hükümetler de dahil hiçbir otorite devlet hekimlerine söz geçiremiyor bu konuda denetim neredeyse sıfırın da altındadır!
Gelmiş geçmiş hiçbir sağlık bakanı biraz da siyasi nedenlerden dolayı bu konuda acizlikten öteye gidememiştir…
Lütfen birileri çıksın artık devlet hekimlerini mercek altına alsın!
Bunlar devletin hastanelerinde ya da sağlık ocaklarında kaç saat mesai yapıyorlar?
Hele de öğlen sonraları görev başında olan kaç tane devlet hekimi var?
Saat 12.00 civarı neredeyse büyük bir kısmı çil yavrusu gibi dağılıp kendi özel işlerinin başına koşturuyorlar…
Kendi klinik ve özel hastanelerinde çalışmaya devam ediyorlar!
Hem de yasala rağmen…
Devleti çalıyorlar ama devletin gücü onlara yetmiyor işte!
Bir de kalkıp hekim eksikliği gerekçesiyle eylem ve greve gidiyorlar…
…
Bu arada pandemi döneminde bir şeyi daha öğrenmiş olduk…
Salgın nedeniyle bir çok bakanlık rotasyon uyguladı ve çalışanların kısıtlamasına gidildi!
Doğru bir karardı bu…
Kim çalışan haftada bir kimisi iki kimi de görevine göre 5 gün işinin başındaydı!
Peki neyi öğrendik…
Demek ki az sayıda çalışan ile de devlet işlerinde yeterli olabiliyormuş!
Demek ki siyasiler yıllardan beridir devlet dairelerini siyasi rant için doldurmuşlar…
Ya da devletin bazı kesimlerinde çalışanlar hayati bir şekilde gerekliyken bir kısmı da hiç işe gitmese bile işler bir şekilde yapılabiliyormuş!
Şunu demeye getiriyoruz…
Hani devlet ve özelde çalışanlar arasında uçurumlar varken, aslında devlette çalışanlar arasında bile büyük haksızlık ve adaletsizlikler yaşanıyormuş!
Salgının bize bazı gerçekleri gösterdiğini de bir yerlere not etmek gerek…
MESAJ KUTUSU
Sayın Ahmet VARIŞ, hekim ve sağlık çalışanlarına en fazla ihtiyaç duyulan böyle hassas bir dönemde eylem yapmak da nereden çıktı şimdi! Bir araştırın bakalım devlet hekimlerinin kaç tanesi tam mesai çalışıyor kaç tanesi öğlen olmadan kendi kliniklerinde ya da özel hastanelerde çalışmaya gidiyor! Ayıp denen bir şey var yahu!
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