Dr. İlker İpekdal

Evet yoğun.
Sadece pandemi ile mücadele eden doktorlar değil, başta hemşireler olmak üzere tüm sağlık çalışanları yoğun.
Yoğundan da öte, bitkin, bezgin!
O zaman bu başlık neden pandemi doktorlarını sorguluyor?
Bu başlık, pandemi ile mücadele eden ekibin arkasına saklanan zihniyeti sorguluyor.
Pandemi politikası yapanlarla, pandemi pozları verenleri sorguluyor.
Bir zamanlar sosyal medya hesaplarından ‘’Cepheye gidiyoruz!’’ naraları atan cengaverleri sorguluyor.
Karantina merkezlerinde görevlendirilip de bir defa bile hastayı görmeye gitmeyen, sonra gitmiş gibi yapıp da medyanın karşısına kollarını kavuşturarak poz veren ‘’işinde uzmanlaşmış(!)’’ doktorları sorguluyor.
Devletin malı deniz, yemeyen keriz zihniyetindekileri sorguluyor.
Acil Durum Hastanesi’nin açılmaması için, mesai içerisinde ve mesaiden sonra gizlice buluşup projeler üreten sözüm ona emekçi doktorları sorguluyor.
Kendisine hastalık bulaşması korkusu ile, hastalara el sürmeyip de asistanlarını öne iten, medyada ise öne çıkan doktorları sorguluyor.
Halkımıza bir taraftan pek de uğramadığı kamu hastanesinden: ‘’Biz mücadele ediyoruz, siz de bize yardım edin, maske, mesafe, hijyene dikkat edin.’’ derken, hemen akşamında, çıktığı özel hastaneden birlikte kadeh tokuşturmaya giden doktorları sorguluyor.
Dahasını da sorguluyor ama şimdilik bu kadar…
…
Sadece doktorluk değil, sadece hemşirelik değil, sadece sağlıkçı olmak değil, emeğini vicdanıyla yoğurup da topluma katkı sunma kaygısı güden her meslek kutsaldır.
Kutsallık yeminle de ölçülmez hem.
Yemin vicdanlardadır.
İşte bu yüzden sorgularım ‘’bazı’’ meslektaşlarımı.
Beni meslekten men ettirmek için adım atmalarını sağlayacak kadar kurcalarım sistemdeki gerçek varlık nedenlerini.
Bu yüzden de yazımın başlığına taşırım korkmadan sorularımı…
Oturduğum yerden konuşmam, ararım, sorarım, görev talebinde de bulunurum.
Sağlık Bakanı’nı ararım, Birlik, Oda Başkanları’na projeler sunarım, meslektaşlarıma tekliflerde bulunurum.
Yeter ki şu pandemi illetini en az zararla atlatalım isterim.
Ülkemdeki gen skandallarını, test skandallarını, aşı konularını, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldıkları ve alacakları kararları sorgularım, sorgulamaya da devam edeceğim.
Sorumlu olduğumuz çocuklarımız ve geleceğimiz adına yapıyorum ve yapacağım tüm bunları…
….
Pandemide çalışan gerçek emekçilerin çoğu zaten sessiz. İşinin yükünden enerjisi bile kalmaz sosyal medyaya girmekten, laf yetiştirmekten.
İşte bu kahramanlarımızla birlikte çalışmak için yazmıştım dilekçemi.
Tam üç ay önce, ‘’Pandemide verilecek her göreve hazırım.’’ dedim Sağlık Bakanlığı’na.
Daha ne diyeyim?
Cevap bile gelmedi.
Hani bizim pandemi doktorları yoğunlardı?
Sorun Sayın Sağlık Bakanı’nda değil.
Sorun, pandemi politikaları yaparken pandemi pozları verenlerde!
Sorun, sağlığın statikosunun, karargahlarına başka sağlık çalışanının girmesini istememesi sorunu!
Sorun, takkeleri düşecek, kelleri görünecek sorunu!
(Pandemide gerçekten yoğun olan, ter döken tüm sağlık çalışanlarına selam olsun, emeğiniz karşılık bulsun…)
İletişim: 0542-8529899