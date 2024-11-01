Pakistan'ın Belucistan eyaletinde bir okulun yakınında düzenlenen bombalı saldırıda 5'i öğrenci, biri polis 7 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Geo News televizyonunun haberine göre, Mastung bölgesinde bir okulun yanında devriyedeki polis aracına bombalı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, 5'i öğrenci, biri polis 7 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.

Yetkililer, ölen öğrencilerin yaşlarının 10 ile 13 arasında değiştiğini, yaralılar arasında ise 4 polis olduğunu kaydetti.

Patlamanın etkisiyle çevredeki binalar ve araçlarda da hasar oluştu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Başbakan Şahbaz Şerif ve Belucistan Başbakanı Sarfaraz Bugti, saldırıyı kınadı.

Bugti, teröristlerin masum öğrencileri ve memurları hedef aldığını belirterek, bunun hesabının sorulacağını vurguladı.

- Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. Her iki eyalette de Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ile sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) saldırıları göze çarpıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Belucistan, Pakistan'ın kaynaklar açısından en zengin eyaleti konumunda ancak bölge, ülkenin geri kalanına göre daha az gelişmiş durumda.

BLA, zaman zaman özellikle de güvenlik güçlerine, Belucistan'a çalışmaya gelen sivillere ve burada iş yapan şirketlere saldırıyor.

Pakistan Çatışma ve Güvenlik Araştırmaları Enstitüsüne göre, geçen yıl Belucistan'da militanlar en az 170 saldırı düzenledi, bu da 151 sivil ile 114 güvenlik görevlisinin ölümüne yol açtı.