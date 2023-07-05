Pakistan’ın Hayber Pahtunhva ve Pencap eyaletlerinde etkili muson yağmurları sebebiyle 10 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, muson yağmurları, Pencap’ın başkenti Lahor’da hayatı olumsuz etkiledi.

Yetkililer, Lahor’da etkili yağmurların yol açtığı kazalarda 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Son 10 saatte 291 milimetreyle rekor düzeyde yağış alan Lahor'un çeşitli noktalarında sokaklar sular altında kaldı ve kanalizasyonlar taştı. Şehirdeki iki büyük hastaneyi ve çok sayıda evi de su bastı.

Hayber Pahtunhva eyaletinde ise muson yağmurları nedeniyle 3 kişi öldü. Eyaletin bazı bölgelerinde şiddetli rüzgar, ağaçları köklerinden söktü, toprak kaymaları yaşandı.

Her yıl haziran-eylül döneminde meydana gelen muson yağmurları, Pakistan'da büyük hasara yol açıyor.