Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Bannu bölgesinde intihar bombacısının düzenlediği saldırı ve yaşanan çatışmalarda 12 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, 6 militan da etkisiz hale getirildi.

Pakistan Ordusu tarafından, Bannu'daki bir kontrol noktasına düzenlenen intihar saldırısına ilişkin açıklama yapıldı.

Söz konusu saldırıda 12 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, yaşanan çatışmada 6 militanın da etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

- Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. Her iki eyalette de Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılar düzenliyor.

İslamabad, TTP'nin (Pakistan Talibanı) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

BLA, zaman zaman özellikle güvenlik güçlerine, Belucistan'a çalışmaya gelen sivillere ve burada iş yapan şirketlere saldırıyor.

Belucistan'da BLA'nın saldırıları oluyor. BLA, Belucistan'ın Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bölgeyi yönetmesini istiyor.

Belucistan, Pakistan'ın kaynaklar açısından en zengin eyaleti konumunda ancak bölge ülkenin geri kalanına göre daha az gelişmiş durumda bulunuyor.