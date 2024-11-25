Pakistan'da tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın serbest bırakılması için ülkenin çeşitli eyaletlerinden başkent İslamabad'a doğru yola çıkan binlerce gösterici ile polis arasında çatışmalar çıktı, çok sayıda protestocu gözaltına alındı.

Pakistan basınındaki haberlere göre, Pencap ve Hayber Pahtunhva başta olmak üzere çeşitli eyaletlerden binlerce gösterici, araçlarıyla oluşturduğu konvoylarla İslamabad'a ilerliyor.

Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) destekçilerinin akşam saatlerinde başkente varması bekleniyor.

Güvenlik güçleri, 9-11 bin protestocunun İslamabad'a gelmesinin beklendiğini açıklarken, PTI ise sayının daha fazla olacağını duyurdu.

Konvoylar nedeniyle oluşan trafikten dolayı İslamabad ile farklı kentler arasında seyahat etmek neredeyse imkansız hale gelirken, başkentin giriş ve çıkışları da konteynerler ile kapatıldı.

Sosyal medyaya yansıyan bazı görüntülerde göstericilerin, konteynerleri yerlerinden kaldırmaya ve başkente giden yolları açmaya çalıştığı görüldü.

- Çatışmalar çıktı

İslamabad'a yakın bir bölgede bulunan Gazi Brotha Köprüsü girişinde polis ile PTI destekçileri arasında çatışma yaşandı.

Polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, protestocular da polise taş ve sopa fırlattı. Polis engelini aşan göstericilerin İslamabad'a yaklaştığı belirtiliyor.

Bu arada, olaylarda 2'si ağır çok sayıda polis memuru yaralandı.

Basında, PTI destekçilerinin, göz yaşartıcı gazın etkisinden kurtulmak için kamyonlarla büyük endüstriyel pervaneler taşıdığı görüldü.

Pencap'ın Multan kentinde yaşanan olaylarda da PTI'nın önde gelen isimlerinden Amir Dogar ve Zain Kureyşi gözaltına alındı.

Emniyet yetkilileri, Pencap genelinde şu ana kadar 4 binden fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

- Han'ın eşi de göstericiler arasında

İmran Han'ın eşi Büşra Bibi, protestolara Hayber Pahtunhva Başbakanı Ali Gandapur ile katıldı.

Bibi'nin içinde bulunduğu konvoy, başkente 50 kilometre mesafede bulunuyor.

Bibi, burada bir kamyonun üstünden yaptığı açıklamada, protestoculardan Han serbest bırakılana kadar hedefleri için kararlı olmalarını istedi.

Eski Başbakan İmran Han, 2022'de Pakistan Meclisinin güvenoyu vermemesiyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

İmran Han, yargılandığı çeşitli davalar nedeniyle 5 Ağustos 2023'ten bu yana cezaevinde bulunuyor.