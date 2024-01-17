Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ülkenin hava sahasının İran tarafından sebepsiz yere ihlal edilmesini şiddetle kınayarak, saldırıda 2 çocuğun hayatını kaybettiğini, 3 kız çocuğunun yaralandığını belirtti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından dün gece yapılan açıklamada, Pakistan'ın egemenliğinin bu şekilde ihlal edilmesinin hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu ve ciddi sonuçlar doğurabileceği vurgulandı.

Açıklamada, İran'ın Pakistan'ın hava sahasını sebepsiz yere ihlal etmesi şiddetle kınanarak, saldırıda 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 3 kız çocuğunun yaralandığı belirtildi.

Pakistan ve İran arasında çeşitli iletişim kanalları olmasına rağmen bu yasa dışı eylemin gerçekleşmesinin daha da endişe verici olduğu vurgulanan açıklamada, "Pakistan'ın güçlü protestosu Tahran'daki İran Dışişleri Bakanlığının ilgili üst düzey yetkilisine iletildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İran maslahatgüzarının Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı aktarılarak, bu durumun sonuçlarının sorumluluğunun doğrudan İran'a ait olacağının iletildiği belirtildi.

Pakistan'ın her zaman terörün bölgedeki tüm ülkeler için ortak bir tehdit olduğunu ve koordineli hareket edilmesi gerektiğini vurguladığına işaret edilen açıklamada, "Bu tür tek taraflı eylemler iyi komşuluk ilişkilerine uygun değil ve ikili güven ve itimadı ciddi şekilde zedeleyebilir." ifadesi kullanıldı.