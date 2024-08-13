Limasol’da bir kurye şirketinde çalışan Pakistan uyruklu iki kişi arasındaki kavga hastanede bitti.

Alithia ve diğer gazeteler, Limasol’da bir kurye şirketinde çalışan 22 ve 32 yaşlarındaki iki Pakistan uyruklu şahsın aralarında çıkan kavga sonucu yaralandıklarını yazdılar.

Gazete, görgü tanıklarının, şahısların birbirlerine sandalye ve bıçakla saldırdıklarını, şahısların birinin başından diğerinin ise elinden yaralandığını belirtirken, hastanedeki tedavilerinin tamamlanmasının ardından tutuklandıklarını aktardı.